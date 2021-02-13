Aleyna Tilki'den şaşırtan Sevgililer Günü itirafı

"BİYOLOJİYE, ASTRONOMİYE İLGİM VAR" Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Klipte bilim insanı yönümü göstereceğim" açıklamasını espri olarak söylediğini dile getiren şarkıcı, "O biraz geyik. Zaten klibi çektim bitti ama uzaya ve biyolojiye meraklıydım. Küçüklükten beri uzay bilimlerine, biyolojiye, astronomiye ilgim vardı. Biliyorsunuz 'ufak bir laboratuvarım var' demiştim şarkıcı olmadan önce. O yönümü tatmin etmek istiyorum. Bilmeye, öğrenmeye ilgili biriyim" şeklinde konuştu.