SEÇKİN ŞENVARDAR
• 13 Şubat 2021 - 17:11 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki'den şaşırtan Sevgililer Günü itirafı
'Survivor 2020' şampiyonu Cemal can Canseven ile 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde rol alan Aleyna Tilki, alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda gün boyu girilmedik mağaza bırakmadı. 20 yaşındaki şarkıcı, 14 Şubat sorusuna bakın ne cevap verdi.
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 13 Şubat 2021 - 17:11 • Son Güncelleme:
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Klip çalışması için yurt dışından alışveriş yaptığını belirten Aleyna Tilki, "Klip için yurtdışından alışveriş yaptım, yani tabii Türkiye’den de çok alışveriş yapıyorum ama bazı markalar burada olmadığı için öyle oluyor. Yurt dışından almak daha masraflı oluyor" dedi.
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"BİYOLOJİYE, ASTRONOMİYE İLGİM VAR"
Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Klipte bilim insanı yönümü göstereceğim" açıklamasını espri olarak söylediğini dile getiren şarkıcı, "O biraz geyik. Zaten klibi çektim bitti ama uzaya ve biyolojiye meraklıydım. Küçüklükten beri uzay bilimlerine, biyolojiye, astronomiye ilgim vardı. Biliyorsunuz 'ufak bir laboratuvarım var' demiştim şarkıcı olmadan önce. O yönümü tatmin etmek istiyorum. Bilmeye, öğrenmeye ilgili biriyim" şeklinde konuştu.
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"14 ŞUBAT'TA YALNIZ DEĞİL, KENDİMLEYİM"
Tilki, "14 Şubat Sevgililer gününü yalnız mı geçireceksiniz?” sorusu üzerine, "Sevgililer Günü'nde kendime çok hediye alır, kendimi yemeğe çıkartırım. Ben ve ben, yani yalnız değilim" ifadelerini kullandı.
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NASREDDİN HOCA BENZETMESİ
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere yansıyan popçu, "Nasrettin Hoca'nın tarzı benimkine benziyor" açıklaması sorulunca, "Tarzı benziyor bana. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayeler anlatıyorum. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweet'lerim" yanıtını vermişti.
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