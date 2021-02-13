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SEÇKİN ŞENVARDAR
• 13 Şubat 2021 - 17:11 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'den şaşırtan Sevgililer Günü itirafı

'Survivor 2020' şampiyonu Cemal can Canseven ile 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde rol alan Aleyna Tilki, alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda gün boyu girilmedik mağaza bırakmadı. 20 yaşındaki şarkıcı, 14 Şubat sorusuna bakın ne cevap verdi.

SEÇKİN ŞENVARDAR
• 13 Şubat 2021 - 17:11 • Son Güncelleme:
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Klip çalışması için yurt dışından alışveriş yaptığını belirten Aleyna Tilki, "Klip için yurtdışından alışveriş yaptım, yani tabii Türkiye’den de çok alışveriş yapıyorum ama bazı markalar burada olmadığı için öyle oluyor. Yurt dışından almak daha masraflı oluyor" dedi.

2BİYOLOJİYE, ASTRONOMİYE İLGİM VAR

"BİYOLOJİYE, ASTRONOMİYE İLGİM VAR"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Klipte bilim insanı yönümü göstereceğim" açıklamasını espri olarak söylediğini dile getiren şarkıcı, "O biraz geyik. Zaten klibi çektim bitti ama uzaya ve biyolojiye meraklıydım. Küçüklükten beri uzay bilimlerine, biyolojiye, astronomiye ilgim vardı. Biliyorsunuz 'ufak bir laboratuvarım var' demiştim şarkıcı olmadan önce. O yönümü tatmin etmek istiyorum. Bilmeye, öğrenmeye ilgili biriyim" şeklinde konuştu.

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Aleyna Tilki, basın mensuplarının, "Bilim insanı olmayı ister miydiniz?" sorusuna, “Zaten şarkıcı olduktan sonra böyle bir planım var, gerisi bende kalsın" yanıtını verdi.

4KLİP ÇIKINCA KONUŞACAĞIM

"KLİP ÇIKINCA KONUŞACAĞIM"

Ünlü şarkıcı, "Uzaya gitmek ister miydiniz?" sorusunu, "Şimdi biraz sürprizli bir şeyler var, klip çektikten sonra konuşalım. Klip çıksın bu konularla ilgili bir şeyler anlatacağım. Belki uzayla ilgili bir şeyler vardır" şeklinde cevapladı.

514 ŞUBATTA YALNIZ DEĞİL, KENDİMLEYİM

"14 ŞUBAT'TA YALNIZ DEĞİL, KENDİMLEYİM"

Tilki, "14 Şubat Sevgililer gününü yalnız mı geçireceksiniz?” sorusu üzerine, "Sevgililer Günü'nde kendime çok hediye alır, kendimi yemeğe çıkartırım. Ben ve ben, yani yalnız değilim" ifadelerini kullandı.

6NASREDDİN HOCA BENZETMESİ

NASREDDİN HOCA BENZETMESİ

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere yansıyan popçu, "Nasrettin Hoca'nın tarzı benimkine benziyor" açıklaması sorulunca, "Tarzı benziyor bana. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayeler anlatıyorum. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweet'lerim" yanıtını vermişti.

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Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" paylaşımını yapmıştı. Bu tweete; "Yapma Aleyna, koskoca göl hiç maya tutar mı?", "Nasrettin Tilki" şeklinde esprili yorumlar gelmişti.

8HEDİYE VERDİ

HEDİYE VERDİ

Bebek'te röportajını bitirip aracına binen Aleyna Tilki'nin camını bir çiçekçi çalmıştı. Ünlü şarkıcı, uzun süre kendisine övgüler yağdırıp para isteyen çiçekçiyi geri çevirmemişti.

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Şoförüne para verip, çıktığı kitapçıdan William Shakespeare kült eserlerinden olan Hamlet kitabını aldıran ve para isteyen çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, "Abla ben okuma yazma bilmiyorum. Bir dahaki sefere de okula yazdır beni" karşılığını alınca kahkaha atmıştı.

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HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET

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