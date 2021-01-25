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• 25 Ocak 2021 - 10:38 • Son Güncelleme:

Nusret'in Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu!

Geçtiğimiz hafta paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, 600 lira değerindeki kahvesini 10 güzelle içtiği anları paylaştı. Nusret'in modellerin arasında kısa kaldığı görülen paylaşımına kısa süre içinde binlerce yorum geldi.

• 25 Ocak 2021 - 10:38 • Son Güncelleme:
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Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, olay yaratan videolarına bir yenisini ekledi. Gökçe, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayınladığı videoda, birbirinden güzel modellerle birlikte fiyatıyla cep yakan kahvesini içtiği anları paylaştı.

2KADINLARIN ARASINDA KISA KALDI

KADINLARIN ARASINDA KISA KALDI

Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde on bine yakın yorum geldi. Modellerden, kahvenin fiyatına kadar her detaya yorumların geldiği videoda, Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

3GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta sabah kahvaltısında pirzola yediği anları, "Kahvaltım... Hep kesmişke, biraz da yemişke" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaştığı video üzerine dikkatleri üzerine çeken Nusret'e, kullanıcıları kısa süre içinde binlerce yorum yapmıştı.

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Yorumlar arasında, "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var" paylaşımları öne çıkmıştı.

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6ALTINLI ET YESEM ÇIKARMAM

"ALTINLI ET YESEM ÇIKARMAM"

Ünlü oyuncu Gürgen Öz de Nusret Gökçe'nin bu hareketini ti'ye almıştı. Öz, "Altın para demek. Yani para yemek için para veriyorsun. Bu insanın insanlığına yabancılaşmasıdır. Altın yiyip altın çıkartacaksın. Ben mesela altın yesem yatırım olarak tutarım, çıkarmam” sözleriyle güldürdü.

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Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin geçtiğimiz aylarda paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlenmişti.

8ÜSTÜNE BİRAZ DAHA KOYUP ÇEYREK ALIRIM

"ÜSTÜNE BİRAZ DAHA KOYUP ÇEYREK ALIRIM"

Ünlü etçiye sosyal medyada çok sayıda eleştiri gelmişti. Yorumlardan bazıları: "Kahveyi içmeniz tamam da, ağzınız niye yamuluyor?", "Parayı çok buldunuz, ne yapacağınızı şaşırdınız.", "Üstüne biraz daha koyup çeyrek alırım."

9ANNE MARIEYİ TANIMADI

ANNE MARIE'Yİ TANIMADI!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, Dubai'de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret'e gitmişti.

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Meşhur şovunu yapmak için kolları sıvayan Nusret, altın kaplama eti masaya getirmişti. Şarkıcıya servis yapmak isteyen Nusret, çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sormuştu.

11TANIMADIĞI ANNE MARİE İLE BEŞ STORY PAYLAŞTI

TANIMADIĞI ANNE MARİE İLE BEŞ STORY PAYLAŞTI!

Çalışanından "Hanımefendi" cevabını alan Nusret Gökçe, daha sonra ünlü şarkıcıya o meşhur hareketiyle servisini yapmıştı. Nusret, tanımadığı Anne Marie ile tam beş story paylaşması da dikkatlerden kaçmamıştı.

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