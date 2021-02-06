Sylvester Stallone lüks villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

ÜÇ KIZI VAR İlk eşi Sacha Czack'tan Sage Stallone ve Seargeoh Stallone adında iki çocuğu oldu. Büyük oğlu Sage, 2012 yılında hayata veda etti. Stallone, ikinci evliliğini 1985 ile 87 arasında Brigitte Nielsen ile yaptı. 1997 yılında Jennifer Flavin ile yaptığı üçüncü evliliği ise sürüyor. Bu evlilikten Sophio Rose, Scarlet Rose ve Sistine Rose adında üç tane kızı bulunuyor Stallone'nin.