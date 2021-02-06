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• 06 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:

Sylvester Stallone lüks villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Hollywood yıldızı Sylvester Stallone (74), Beverly Hills'in en lüks bölgesinde yer alan malikanesini satmaya karar verdi. Stallone'nin istediği fiyat ise tarihe geçti.

• 06 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
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'Rocky' ve 'Rambo' serisiyle hayatı değişen 74 yaşındaki Sylvester Stallone, Denzel Washington ve Magic Johnson'ın da yaşadığı semtte bulunan lüks villasını satışa çıkardı.

2776 MİLYON TL

776 MİLYON TL!

Çok geniş bir arazi içinde yer alan, ünlü tasarımcıların dekorasyonuna imza attığı malikane için istenen fiyat 110 milyon dolar( 776 milyon TL). Bu özelliği ile de Stallone'nin malikanesi, aynı bölgede yer alan ve 160 milyon dolara satışa çıkarılan Villa Frenze'nin ardından en pahalı ikinci mülk olma unvanını elde etti.

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Geçtiğimiz yılın son aylarında bir başka ünlü oyuncu, Prierce Brosnan da Malibu'daki evini 100 milyon dolara satışa çıkarmıştı. O dönemde evini en yüksek fiyata satışa sunan ünlü olarak anılan Brosnan, bu yeni girişimin ardından bu özelliğini de Stallone'ye kaptırmış oldu.

4AKDENİZ TARZINDA İNŞA EDİLDİ

AKDENİZ TARZINDA İNŞA EDİLDİ

Sylvester Stallone'nin 110 milyon dolara satışa çıkarılan malikanesiyle ilgili bir başka dikkat çeken ayrıntı ise aracı şirketin, Paris Hilton'ın babası Rick ve erkek kardeşi Barron Hilton ile eşi Tessa'ya ait olması. Hilton ailesinin ortağı ise Jeff Hyland. Uzun bir araba yolunun sonunda ulaşılan malikane, Akdeniz tarzında inşa edildi.

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Geniş arazi içindeki mülkün ana yapısının yanı sıra bir de iki katlı konuk evi bulunuyor. Ana binada altı tane yatak odası var.

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Bunlardan üç tanesinin kendisine ait, geniş banyoları da bulunuyor. Ana yatak odası ise kendine ait bir sauna ve buhar odasına sahip.

7SERVETİ 400 MİLYON DOLAR

SERVETİ 400 MİLYON DOLAR

Kariyerinin ilk döneminde başarılı olabilmek için çok çaba harcayan, mesleki anlamda bozguna uğrayan Stallone yıllar içinde hem adını duyurdu hem de kendisine servet kazandıran gelirler elde etti. Aktörün net servetinin geçen yıl itibariyle 400 milyon dolar olduğu biliniyor.

8OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Stallone, okul yıllarında ilgi çekmek için elinden geleni yapıyordu. Buna tuhaf davranışlar da dahil. Bu yüzden birkaç kez okuldan uzaklaştırıldı. Sonra 1967 yılında Miami Üniversitesi'nde tiyatro bölümüne girdi. Ama iki yıl sonra mezun olmadan New York'a gitti.

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Orada para kazanmak için her işi yaptı. Bu arada bol bol tiyatro oyunları izledi. Stallone bir dönem yetişkin içerikli filmlerde rol aldı. Ama ne yaparsa yapsın yapımcıların ilgisini çekmeyi bir türlü başaramadı. 1971 yılında Woody Allen'ın Bananas adlı filminde kamera karşısına geçti.

10İLK EVLİLİĞİNİ YAPTI

İLK EVLİLİĞİNİ YAPTI

Aynı yıl Godfather filmi için teklif aldı ama kendine güvenemediğinden kabul etmedi. Oyunculukta istediğini bulamayacağını düşünen Stallone, kendini senaryo yazmaya verdi. 1974 yılında ilk evliliğini Sasha Czack ile yaptı. Bunun ardından da oyunculuk kariyerinde ilerlemek için California'ya gitti.

11ÜÇ KIZI VAR

ÜÇ KIZI VAR

İlk eşi Sacha Czack'tan Sage Stallone ve Seargeoh Stallone adında iki çocuğu oldu. Büyük oğlu Sage, 2012 yılında hayata veda etti. Stallone, ikinci evliliğini 1985 ile 87 arasında Brigitte Nielsen ile yaptı. 1997 yılında Jennifer Flavin ile yaptığı üçüncü evliliği ise sürüyor. Bu evlilikten Sophio Rose, Scarlet Rose ve Sistine Rose adında üç tane kızı bulunuyor Stallone'nin.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / BACKGRID UK / BACKGRID USA

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