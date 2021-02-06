• 06 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
Sylvester Stallone lüks villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Hollywood yıldızı Sylvester Stallone (74), Beverly Hills'in en lüks bölgesinde yer alan malikanesini satmaya karar verdi. Stallone'nin istediği fiyat ise tarihe geçti.
• 06 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
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'Rocky' ve 'Rambo' serisiyle hayatı değişen 74 yaşındaki Sylvester Stallone, Denzel Washington ve Magic Johnson'ın da yaşadığı semtte bulunan lüks villasını satışa çıkardı.
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776 MİLYON TL!
Çok geniş bir arazi içinde yer alan, ünlü tasarımcıların dekorasyonuna imza attığı malikane için istenen fiyat 110 milyon dolar( 776 milyon TL). Bu özelliği ile de Stallone'nin malikanesi, aynı bölgede yer alan ve 160 milyon dolara satışa çıkarılan Villa Frenze'nin ardından en pahalı ikinci mülk olma unvanını elde etti.
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AKDENİZ TARZINDA İNŞA EDİLDİ
Sylvester Stallone'nin 110 milyon dolara satışa çıkarılan malikanesiyle ilgili bir başka dikkat çeken ayrıntı ise aracı şirketin, Paris Hilton'ın babası Rick ve erkek kardeşi Barron Hilton ile eşi Tessa'ya ait olması. Hilton ailesinin ortağı ise Jeff Hyland. Uzun bir araba yolunun sonunda ulaşılan malikane, Akdeniz tarzında inşa edildi.
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İLK EVLİLİĞİNİ YAPTI
Aynı yıl Godfather filmi için teklif aldı ama kendine güvenemediğinden kabul etmedi. Oyunculukta istediğini bulamayacağını düşünen Stallone, kendini senaryo yazmaya verdi. 1974 yılında ilk evliliğini Sasha Czack ile yaptı. Bunun ardından da oyunculuk kariyerinde ilerlemek için California'ya gitti.
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