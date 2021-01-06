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06.01.2021 - 15:35 |

Kuruluş Osman fragman izle | Kuruluş Osman 41. yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? İşte ATV yayın akışı 6 Ocak 2021

Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanını izleyiciye sundu. Hafta başından bu yana yayınlanması gereken dizilerin ekrana gelmemesi, izleyicileri meraklandırdı. Kuruluş Osman izleyicisi de bu akşam yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte ATV yayın akışı 6 Ocak 2021...

Kuruluş Osman fragman izle | Kuruluş Osman 41. yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? İşte ATV yayın akışı 6 Ocak 2021
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Çarşamba günleri izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisi ile ilgili meraklı arayış sabahın ilk ışıklarında başladı. Pazartesi ve Salı günleri ekrana gelmesi gereken bazı dizilerin bu hafta yayınlanmaması, Kuruluş Osman bugün var mı sorusunu akıllara getirdi. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte bugüne ait ATV yayın akışı Çarşamba...

ATV YAYIN AKIŞI ÇARŞAMBA (6 OCAK 2021)

08:00 Kahvaltı haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Akıncı
03:35 Kanatsız Kuşlar
05:35 Eşkıya Dündar Hükümdar Olmaz

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

Kuruluş Osman 41. yeni bölümüyle bugün ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Obada tek bir hain kalmayacak!"

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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