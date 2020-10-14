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14.10.2020 - 15:47 |

Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezonda bomba isimler

Kuruluş Osman yeni sezonuyla bu akşam yayınlanmaya devam edecek. 29. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonuna bomba isimler katıldı. Cüneyt Arkın başta olmak üzere Seray Kaya ve Emin Gürsoy da katıldı. İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezonda bomba isimler
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Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman 29. yeni bölümüyle 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü yayınlanmadan önce 29. bölüm fragmanında neler olduğunu haberimizin içeriğinde yer alan link üzerinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI - İSİMLERİ

Burak Özçivit: Osman

Nurettin Sönmez: Bamsı

Ragıp Savaş: Dündar

Emre Basalak: Gündüz

Özge Törer: Bala Hatun

Buse Arslan Akdeniz: Aygül

Açelya Özcan: Ayşe Hatun

Yiğit Uçan: Boran

Burak Çelik: Kongar

Çağrı Şensoy: Cerkutay

Celal Al: Abdurrahman

Tolga Akkaya: Dumrul

Atilla Güzel: Ayaz

Yeşim Ceren Bozoğlu: Hazal Hatun

Erkan Avcı: Nikola

Seçkin Özdemir: Flatyos

Ahmet Yenilmez: Demirci Davud

Cüneyt Arkın: Aksaçlı

Tamer Yiğit: Ertuğrul Bey

Seray Kaya: Lena

Emin Gürsoy: Kumral Abdal

 

 

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