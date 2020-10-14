Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezonda bomba isimler
Kuruluş Osman yeni sezonuyla bu akşam yayınlanmaya devam edecek. 29. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonuna bomba isimler katıldı. Cüneyt Arkın başta olmak üzere Seray Kaya ve Emin Gürsoy da katıldı. İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanı...
Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman 29. yeni bölümüyle 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü yayınlanmadan önce 29. bölüm fragmanında neler olduğunu haberimizin içeriğinde yer alan link üzerinden izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI - İSİMLERİ
Burak Özçivit: Osman
Nurettin Sönmez: Bamsı
Ragıp Savaş: Dündar
Emre Basalak: Gündüz
Özge Törer: Bala Hatun
Buse Arslan Akdeniz: Aygül
Açelya Özcan: Ayşe Hatun
Yiğit Uçan: Boran
Burak Çelik: Kongar
Çağrı Şensoy: Cerkutay
Celal Al: Abdurrahman
Tolga Akkaya: Dumrul
Atilla Güzel: Ayaz
Yeşim Ceren Bozoğlu: Hazal Hatun
Erkan Avcı: Nikola
Seçkin Özdemir: Flatyos
Ahmet Yenilmez: Demirci Davud
Cüneyt Arkın: Aksaçlı
Tamer Yiğit: Ertuğrul Bey
Seray Kaya: Lena
Emin Gürsoy: Kumral Abdal