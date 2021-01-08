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08.01.2021 - 07:00 |

Nefise Karatay: Genlerime müteşekkirim

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Nefise Karatay (44) kızı ve eşiyle sakin bir yaşamı tercih etti. Ekranlara tekrar dönen Karatay, yıllar geçmesine rağmen formunun aynı kalmasının sırrını verdi.

Nefise Karatay: Genlerime müteşekkirim
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Snob Magazin Dergisi’nin Ocak&Şubat sayısına röportaj verdi. Sunucu, “Fiziğinizi ve güzelliğinizi nasıl muhafaza ediyorsunuz?” sorusuna, “Yediğime, içtiğime, uykuma ve bakımıma dikkat ederim. Alkol ve sigara kullanmıyorum. Düzenli spor yapıyorum. Ayrıca genlerim için de müteşekkirim tabii...” yanıtını verdi.

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“HAYATIMDA HİÇ DİYET YAPMADIM"
Fiziğinizi korumak için nasıl besleniyorsunuz?” ise şu yanıtı verdi; “Hayatımda hiç diyet yapmadım. Az ve sık yemek yerim. İstediğim her şeyi yerim ama porsiyonlarım çok küçüktür. Tatlı zaten sevmem. Eti de çok az tüketirim, genelde sebze, tahıl ve balık eti tercih ediyorum…”

Nefise Karatay: Genlerime müteşekkirim

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Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenerek, 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Karatay, “İkinci kez anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Biraz geç evlendim. Bir çocuğu zor yaptım. Özel bir çabamız yok. Kısmet artık; olursa olur” yanıtını vermişti.

Nefise Karatay: Genlerime müteşekkirim

 

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