Phoebe Bridgers: Marilyn Manson'ın evinde 'tecavüz odası' var

Ünlü rock yıldızı Marilyn Manson, eski nişanlisi Evan Rachel Wood tarafindan cinsel tacizle suçlanmış, Amerika uzun süre bu haberle çalkalanmıştı. Manson hakkında sular tam durulmadan bu kez skandal bir iddia daha ortaya atıldı.

"KORKUNÇ BİR MİZAH ANLAYIŞI SANDIM"

26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği rock yıldızının evinde bir tecavüz odası olduğunu söyledi. Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren şarkıcı, "O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum" diye konuştu.

"İDDİALAR GERÇEKLİĞİN KORKUNÇ ÇARPITMASI"

Bridgers'in iddiasının ardından Manson, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Açıkçası, sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi. Ancak benimle ilgili bu son iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE OLSA EVLENMEZDİM"

Manson'ın eski eşi Dita von Teese ise ünlü rock yıldızı ile evliliğini sadakatsizlik ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bitirdiğini söyleyerek, "Lütfen son günlerde kamuoyuna Manson hakkında açıklanan detayların Manson'la olan yedi yıllık kişisel deneyimlerime uymadığını bilin. Öyle olsaydı eğer onunla Aralık 2005'te evlenmezdim" dedi.

"TACİZCİMİN ADI MARILYN MANSON"

Evan Rachel Wood, 2006 yılında henüz 19 yaşındayken aşk yaşamaya başladığı ve bir yıl sonra ayrıldığı Marilyn Manson'ın kendisini yıllarca taciz ettiğini açıklamıştı. Oyuncu Jamie Bell ile mutlu bir evlilik sürdüren 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "İstismarcımın adı Brian Warner. Dünyanın bildiği adıyla; Marilyn Manson. İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" mesajını yazmıştı.

DÖRT KİŞİ DAHA ÇIKTI!

Bu açıklamanın ardından modeller Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan, fotoğrafçı Ashley Walters ve adını sadece Gabriella olarak veren sanatçı bir kadın da Manson’ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını Instagram’da açıkladı. Bu iddiaların ardından Manson’ın bağlı olduğu müzik şirketi ‘Loma Vista Recordings’ şarkıcıyla bağlarını kopardığını duyurdu. Manson’ın ‘American Gods’ dizisinin kadrosundan da çıkarıldığı bildirildi. Ayrıca Kaliforniya Senatörü Susan Rubio soruşturma yapılması için polise çağrıda bulundu.