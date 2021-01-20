Sefirin Kızı dizisinden Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı mı? Gediz Sefirin Kızı'ndan neden ayrılıyor?

Uraz Kaygılaroğlu, 2019 yılından bu yana başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sefirin Kızı dizisinde rol alıyordu. Kısa süre önce Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılacağını açıklamasıyla dizinin takipçileri büyük şaşkınlık yaşamıştı. Gezi karakterini oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziden ayrılacağı öne sürüldü. İşte, detaylar...

URAZ KAYGILAROĞLU, SEFİRİN KIZI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Neslihan Atagül'ün ardından Sefirin Kızı'nda beklenemedik bir ayrılış daha oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gediz rolü ile ekrana gelen Uraz Kaygılaroğlu'nun bir iki bölüm sonra diziden çıkacağı belirtildi.

SEFİRİN KIZI GEDİZ NEDEN AYRILIYOR?

Daha önce yayımlanan haberlerde 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden çıkacağı konuşulan Kaygılaroğlu'nun, Nare rolünün projeden çıkmasıyla yeni senaryonun oluşturulacağı için bir kaç bölüm sonra diziden çıkacağı belirtildi.