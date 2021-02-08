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08.02.2021 - 22:32 |

Sefirin Kızı Elvan diziden ayrılıyor mu? Elvan rolünü oynayan Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında?

Sefirin Kızı dizisinde elvan karakterini canlandıran Hivda Zizan Alp dizi kadrosunda çıkıyor mu? Dizinin oyuncu kadrosundan ilk olarak Neslihan Atagül ve sonrasında da Uraz Kaygılaroğlu ayrılmıştı. Peki, Sefirin Kızı Elvan kaç yaşında, nereli?

Sefirin Kızı Elvan diziden ayrılıyor mu? Elvan rolünü oynayan Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında?
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Hivda Zizan Alp, Sefirin Kızı dizisinde ilgi çeken isimlerden. Hayat verdiği karakter ile de oldukça beğeni toplayan oyuncunun Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı öne sürüldü. Kısa süre önce başrol oyuncuları değişen dizide yeni gelişmeler yaşanıyor. Sefirin Kızı dizisinin Elvan'ı Hivda Zizan Alp kim?

SEFİRİN KIZI ELVAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engün Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinden daha önce Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu ayrılmıştı. Son günlerde ise Elvan karakterine can veren Hivda Zizan Alp'in kadrodan çıkacağı iddia edildi. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Elvan'ın ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak. Ancak henüz ne oyuncudan ne de yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Alp, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Sefirin Kızı Elvan diziden ayrılıyor mu Elvan rolünü oynayan Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında

Zizan Alp, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dizilerde de rol alıyor. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde başladı. 2017’de Fi dizisinde Ada karakterini canlandırdı. 2019’den itibaren Sefirin Kızı dizisinde bulunuyor.

 

 

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