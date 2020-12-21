Şeref Bey oyuncuları kimler? Şeref Bey dizisinin konusu nedir?

Son zamanlarda merak edilen konular arasında yer alan Exxen platformunun sosyal medya hesabı açıldı. Gün gün paylaşımlar yapılan Exxen instagram hesabında bulunan içeriklerden biri de Şeref Bey dizisi. Peki Şeref Bey dizisinin oyuncuları kimler? Şeref Bey dizisinin konusu nedir?

ŞEREF BEY OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer

Songül Öden

Ertan Saban

Devrim Yakut

Serhat Kılıç

Ahmet Rıfat Şungar

Beyti Engin

Şükran Ovalı

Ecem Uzun

ŞEREF BEY KONUSU NEDİR?

Şeref Bey dizisinde karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

ŞEREF BEY NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Şeref Bey dizisi yeni internet platformu Exxen'de Ocak 2021 itibariyle yayınlanacak.