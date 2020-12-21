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21.12.2020 - 12:20 |

Şeref Bey oyuncuları kimler? Şeref Bey dizisinin konusu nedir?

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformu Ocak 2021'de yayın hayatına başlıyor. Exxen'de izleyici karşısına çıkacak olan projelerden biri de Şeref Bey dizisinin yönetmen koltuğuna Onur Ünlü otururken, senaryo danışmanlığını Ali Atay üstleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile merak uyandıran Şeref Bey oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? İşte Şeref Bey dizisi hakkında merak edilenler...

Şeref Bey oyuncuları kimler? Şeref Bey dizisinin konusu nedir?
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Son zamanlarda merak edilen konular arasında yer alan Exxen platformunun sosyal medya hesabı açıldı. Gün gün paylaşımlar yapılan Exxen instagram hesabında bulunan içeriklerden biri de Şeref Bey dizisi. Peki Şeref Bey dizisinin oyuncuları kimler? Şeref Bey dizisinin konusu nedir?

ŞEREF BEY OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer
Songül Öden
Ertan Saban
Devrim Yakut
Serhat Kılıç
Ahmet Rıfat Şungar
Beyti Engin
Şükran Ovalı
Ecem Uzun

Şeref Bey oyuncuları kimler Şeref Bey dizisinin konusu nedir

ŞEREF BEY KONUSU NEDİR?

Şeref Bey dizisinde karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

ŞEREF BEY NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Şeref Bey dizisi yeni internet platformu Exxen'de Ocak 2021 itibariyle yayınlanacak.

Edis ve Aybüke Albere'den dikkat çeken TikTok videosuŞarkıcı Edis ve Aybüke Albere, dikkat çeken bir TikTok videosu çekti. İkilinin videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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