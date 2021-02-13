MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sevgililer Günü için hediye baktılar
13.02.2021 - 11:17 |

Sevgililer Günü için hediye baktılar

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, model eşi Madelein Lopez Camelo ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Sevgililer Günü için hediye baktılar
ABONE OL

Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Hasan Matias ile alışverişe çıkan Madelein Lopez Camelo'nun siyahlar içindeki şıklığı göz doldurdu.

Daha sonra bir mağazaya giren ikiliden Soner Sarıkabadayı, Sevgililer Günü için eşine hediye almaya geldiğini söyledi.

Sevgililer Günü için hediye baktılar

"EN GÜZEL HEDİYE"
Madelein Lopez Camelo, Aralık 2020'de eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Eşi ve oğlu ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Camelo, gönderisine, "Beni her gün hayal ettiğimden daha mutlu eden adama mutlu yıllar. Tüm sevgin için teşekkür ederim, özellikle bebeğimiz için" notunu düşmüştü.

Sevgililer Günü için hediye baktılar

Aynı fotoğrafı paylaşan Soner Sarıkabadayı ise "İyi ki doğdum. Allah'ın bana nasip ettiği en güzel hediye için binlerce kez şükrediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Soner Sarıkabadayı: Oğlumuzun her şeyiyle eşim ilgileniyor
    Magazin Haberleri Bülteni (13 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Altıparmak: Takımda çok güzel bir hava oluştu

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Altıparmak: Takımda çok güzel bir hava oluştu

    Grizzlies'i 20 sayı geriden gelerek yenen Lakers, 7'de 7 yaptı

    Grizzlies'i 20 sayı geriden gelerek yenen Lakers, 7'de 7 yaptı

    Fuat Çapa: Galatasaray için de kolay bir karşılaşma değil

    Fuat Çapa: Galatasaray için de kolay bir karşılaşma değil

    Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu, sonuca genç golcüleriyle gidiyor

    Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu, sonuca genç golcüleriyle gidiyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet