Sevgililer Günü için hediye baktılar

Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Hasan Matias ile alışverişe çıkan Madelein Lopez Camelo'nun siyahlar içindeki şıklığı göz doldurdu.

Daha sonra bir mağazaya giren ikiliden Soner Sarıkabadayı, Sevgililer Günü için eşine hediye almaya geldiğini söyledi.

"EN GÜZEL HEDİYE"

Madelein Lopez Camelo, Aralık 2020'de eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Eşi ve oğlu ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Camelo, gönderisine, "Beni her gün hayal ettiğimden daha mutlu eden adama mutlu yıllar. Tüm sevgin için teşekkür ederim, özellikle bebeğimiz için" notunu düşmüştü.

Aynı fotoğrafı paylaşan Soner Sarıkabadayı ise "İyi ki doğdum. Allah'ın bana nasip ettiği en güzel hediye için binlerce kez şükrediyorum" ifadelerini kullanmıştı.