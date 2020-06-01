Survivor bu akşam kim kazandı? (1 Haziran) Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı, Yunus Emre'yi diskalifiye...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyununda oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?



SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün iskender ve safari olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; bu hafta dört dokunulmazlık oyununu da kazanan Gönüllüler takımı oldu...



ACUN ILICALI, YUNUS EMRE'Yİ OYUNDAN İHRAÇ ETTİ!



Acun Ilıcalı, "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kötü kelime kullanamazsın. Bunu anlamıyor musun sen?" sözleri üzerine Yunus Emre gülerek "Anlıyorum abi" diyor.



Ancak Yunus Emre'nin bu uyarı karşısında gülmesi Acun Ilıcalı'yı kızdırıyor. Ilıcalı, "Hiç anlamış gibi değilsin. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun" diyerek Yunus Emre'yi oyundan ihraç ediyor.



SURVIVOR 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 95. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





