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09.01.2021 - 23:50 |

Survivor'da kim, hangi yarışmacı Ünlülere gitti? Survivor 2021'de ödül ve dokunulmazlığı hangi takım / kim kazandı?

Survivor 2021 sezonu bu akşam ilk bölümüyle yayınlandı. TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın yeni sezonu yepyeni bir kadroyla ve yeni kurallarıyla heyecan dolu bir giriş yaptı. Toplam 22 yarışmacının bir arada olduğu ve Ünlüler - Gönüllüler olarak ayrıldığı Survivor'da ilk ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Peş peşe yaşanan oyunlarda hangi takım kazandı? İlk ödülün baraka olduğu, ikinci ödülün ise olta takımının olduğu oyunları kim aldı? Ayrıca Survivor'ın ilk bölümüne damga vuran olaylarından biri de Gönüllüler takımından bir kadın yarışmacının, Ünlüler takımına geçmesi izleyenleri ve yarışmacıları oldukça şaşırttı. Gönüllüler takımı, karşı takıma gidecek yarışmacıyı oy birliğiyle kararlaştırdı. Peki Survivor'da Ünlülere kim geçti?

Survivor'da kim, hangi yarışmacı Ünlülere gitti? Survivor 2021'de ödül ve dokunulmazlığı hangi takım / kim kazandı?
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da reyting rekorları kırması beklenen Survivor hızlı başladı. Zor şartlar altında yarışacak olan isimler, ilk mücadelelerini verdi. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor 2021'de baraka ve olta kazanmak için ödül oyununda büyük mücadele verildi. Baraka için 5'e ulaşan, olta takımı için ise 10'a ulaşan takım ödüllerin sahibi oldu. Peki Survivor 2021'in ilk ödül oyununu hangi takım kazandı

SURVİVOR'DA BARAKA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 sezonunun ilk oyunu oynandı. Baraka ödülü için Ünlüler - Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti. Denize kurulan parkurda hangi takım yüzerek platforma önce çıkarsa sayı o takıma yazıldı. Beşe ulaşan takım baraka ödülünü kazandı. Kaybeden takımın ise üç gün sonra barakaya kavuşacağı açıklandı. Survivor 2021'in ilk oyununu Ünlüler takımı kazandı. Baraka ödülünü alan Ünlüler büyük sevinç yaşarken, barakaya üç gün sonra kavuşacak olan Gönüllüler büyük üzüntü yaşadı.

SURVİVOR'DA OLTA TAKIMI KİMLER KAZANDI?

Survivor'da olta ödülü olan oyun, havuzlu bir platform ve finali atışlı olan parkur alanından oluşuyordu. Oyunu 10-7 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA KİM ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ?

Survivor 2021 sezonunun ilk konseyi, Gönüllüler takımından bir kadın yarışmacının Ünlüler takımına geçmesiyle yaşandı. Ünlüler takımına geçen isim, Gönüllüler takımındaki yarışmacıların oylamalarıyla belirlendi. 

Gönüllüler takımından, İlayda Şeker Ünlüler takımına geçti.

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SURVİVOR'DA YENİ KURALLAR

TAKIM KAPTANI SEÇİLECEK

Survivor'ın yeni sezonuna yeni bir kural getirildi. Ada konyesinde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan kural izleyicileri ve yarışmacıları meraklandırdı. Survivor'da artık takım kaptanları seçilecek. Takım kaptanları, yarışmacılar arasında yaşanan belirsizlikleri - sorunları netliğe kavuşturma hakkına sahip olacak.

KAYDEBEN TAKIMA AVANTAJ

Survivor 2021'e getirilen yeni kurallardan biri de oyunlarda kaybeden takıma, bir sonraki oyun için rakip olarak yarışmacı seçme hakkını verecek.

SURVİVOR'DA İLK DOKUNULMAZLIK 10 OCAK PAZAR OYNANACAK

Survivor 2021'in ilk bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanmadı. Survivor'da dokunulmazlık oyunu için 10 Ocak 2021 Pazar günü mücadele verilecek.

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