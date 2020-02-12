MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Türkiye'nin en güzel Filipinlisi seçildi
12.02.2020 - 17:27 |

Türkiye'nin en güzel Filipinlisi seçildi

Ülkemizde yaşayan yaklaşık 5 bin Filipinlinin kültürlerini ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 28’inci kez düzenlenen Miss Philturk Rampadora yarışması Renaissance Istanbul Bosphorus Hotel’de düzenlendi.

Türkiye'nin en güzel Filipinlisi seçildi

Miss Philturk Rampadora yarışmasına 14 kişi katılırken, jüri koltuğunda Filipinler Cumhuriyeti Konsolosluğu’ndan Lorena Joy Banagodos, Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giyen Ryan Babel’in eşi Lindsay Skinner Babel, popçu Akın İshakoğlu, yapımcı Seçil İnceoğlu, yer aldı.

Alya Aslan’ın Filipin dilinde söylediği 'Tala' adlı şarkı konuklara sürpriz yaşatırken, Bursa’da yaşayan Sharon Buen kraliçe seçildi. İkinciliği Mary Jane Magalona, üçüncülüğü ise İstanbul’da yaşayan Mary Bat De Aziz kazandı. Birinci güzele Emirates Airlines tarafından Filipinler tatili hediye edildi.

Yarışmada adaylar, Filipinli modacı Ronald Rohan Legaspi tarafından tasarlanan kıyafetleri taşıdı.

Türkiyenin en güzel Filipinlisi seçildi

12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Atiba Hutchinson çocuklarıyla alışverişte

Atiba Hutchinson çocuklarıyla alışverişte

Volkan Konak: Beni yakın, küllerimi Karadeniz'e atın

Volkan Konak: Beni yakın, küllerimi Karadeniz'e atın

'Hekimoğlu' hem ekranda hem sosyal medyada zirvede

'Hekimoğlu' hem ekranda hem sosyal medyada zirvede

Kadir Çöpdemir toplantı için geldi

Kadir Çöpdemir toplantı için geldi

Sıradaki Haber