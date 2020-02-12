Türkiye'nin en güzel Filipinlisi seçildi

Miss Philturk Rampadora yarışmasına 14 kişi katılırken, jüri koltuğunda Filipinler Cumhuriyeti Konsolosluğu’ndan Lorena Joy Banagodos, Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giyen Ryan Babel’in eşi Lindsay Skinner Babel, popçu Akın İshakoğlu, yapımcı Seçil İnceoğlu, yer aldı.

Alya Aslan’ın Filipin dilinde söylediği 'Tala' adlı şarkı konuklara sürpriz yaşatırken, Bursa’da yaşayan Sharon Buen kraliçe seçildi. İkinciliği Mary Jane Magalona, üçüncülüğü ise İstanbul’da yaşayan Mary Bat De Aziz kazandı. Birinci güzele Emirates Airlines tarafından Filipinler tatili hediye edildi.

Yarışmada adaylar, Filipinli modacı Ronald Rohan Legaspi tarafından tasarlanan kıyafetleri taşıdı.