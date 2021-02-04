‘Yeni adresimiz Antalya’

Pandemi şartlarına rağmen yer aldıkları sektörlerde yatırımlarını sürdüren NG Grup, daha da büyümeyi hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda NG Sapanca Enjoy’u turizm sektörüne kazandıran grup, bu kez Akdeniz’de konuklarını ağırlayacak. Yeni otel yatırımı hakkında bilgi veren NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Pandemi sürecinde ne satışlarımız yavaşladı ne de yatırımlarımızı durdurduk. Antalya Göynük’ten satın aldığımız Phaselis Otel’de, yeni bir konsept ve hizmet sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. NG Phaselis Bay olarak isimlendirdiğimiz otelimiz, olağanüstü koylara sahip ve çam ağaçlarının arasında yer alıyor. Nisan 2021’de hizmete sunacağımız mekanımızda, misafirlerimize eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımızla da Türk turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.