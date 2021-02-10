Bandana Yapımı Ve Malzemeleri: Bebekler İçin En Kolay Bandana Nasıl Yapılır?

Bebekler için özellikle sevilerek kullanılan bandana yapımı oldukça kolay ve her çeşit renkte ve tarzda yapılabilen bir aksesuardır. Bandana yapmak için evdeki malzemeleri kullanarak hem büyükler hem de bebekler için bandana yapmak mümkündür.



Bandana Nasıl Yapılır? Bandana Malzemeleri Nelerdir?



Bandana başa takılan kıyafetlere değişik bir tarz katan aksesuar olarak kullanılmaktadır. Bandana yapımı için birçok malzemeden faydalanmak mümkündür.

Bandana yapımı için malzemeler şunlardır;

● Kumaş (en ve boy kişiye göre değişebilir)

● Makas, iğne iplik, bebe lastiği

Bandana yapılışı;

● Bandana yapmak için bebeğin baş ölçüsü alınmalıdır.

● Kumaş baş ölçüsüne göre 5 cm fazlaca kesilmelidir.

● Kumaşın eni en az 3 cm ve daha fazlası olacak şekilde ayarlanmalıdır.

● Şerit halinde baş ölçüsüne göre kesilen kumaş birbirine eklenir.

● Eklenen yerine lastik dikilerek kenarları kıvırılır.

● Dikişler tersine çevrildikten sonra ütü yardımıyla düzgün bir şekilde ütülenir.

Bebekler İçin En Kolay Bandana Nasıl Yapılır?



Bebekler için kolay bandana yapımında kullanılan malzemeler yumuşak ve elastik kumaşlardan oluşmalıdır. Böylelikle bebeğin başına rahatlıkla takılıp çıkarılabilmektedir.

Bebeğin başına göre ölçülerek kumaş ikiye dikilir. Üzerine istenilen şekillerde fiyonk ve süsleme dikilerek kullanıma hazır hale getirilir.



Bandana Yapmak İçin Kullanılan Diğer Malzemeler Nelerdir?



Bandana yapımı için örgü kullanmak oldukça kolay ve kullanışlı olmaktadır.

Örgü örmek için ip ve tığ ile trabzan yapılarak ortalama 15 diş başlanan bir örgü baş çevresine göre örülerek iki ucundan birbirine dikilir. Bandana süsü de eklendikten sonra takılabilir.



Bandana İçin İlginç Tasarımlar Nasıl Yapılır?

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Bandana yapmak için kullanılmış eski kazak veya penye olan malzemeleri değerlendirmek mümkündür. Yahut kadife kumaşlar kullanılarak çeşitli büyüklüklerde dikilerek bandana yapmak ve üzerine boncuk, kurdele gibi malzemeler ile desen ekleyerek farklı tasarımlar yapmak mümkündür.