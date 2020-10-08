Çizgi Filmler: Çocuklar için en güzel eğitici çizgi film önerileri

Çocuklar için en iyi öğretici çizgi film önerileri 2020

İster kitap ister çizgi film gibi içerikleri çocuklara izlettirmeden önce detaylarına iyi hakim olmak gerekiyor. İçerisinde şiddet, yanlış yönlendirme olan içerikler çocuk gelişimi üzerinde yanlış sonuçlar doğurabiliyor.

Bu yüzden çocuklar için çizgi film araştırırken eğitici çizgi filmler arasından seçim yapmak daha iyi olabilir. İşte 10 eğitici çizgi film önerisi:

1. Peppa Pig

Küçük domuz Peppa Pig ve ailesinin başından geçenlerin anlatıldığı çizgi film, çocukların başlarından geçen günlük konulara değiniyor. Bazen iki kardeşin arasındaki anlaşmazlıkların çözümü bazen saklambaç oyunu nasıl oynanır sorusunun yanıtının bazen de aile içi ilişkilerin konu alındığı bu çizgi filmi İngilizce olarak da seyrettirebilir dil becerilerinin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Grafikleri de oldukça soft ve göz yormayan çizgi filme internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

2. Şirinler

Çoğumuzun küçüklük anılarında yer alan Şirinler köyü ver sakinleri günümüzde de oldukça tercih edilen çizgi filmlerden biri. Köy içerisinde yaşayan Şirin adlı küçük yaratıkların birbirleriyle olan ilişkileri, arkadaşlıkları ve konuları çözerken birbirleriyle uyumları oldukça olumlu mesajlar veriyor. Arkadaşlık, paylaşma gibi konularda çocuğunuza iyi örnek olabilir.

3. Caillou

4 yaşında mutlu ve arkadaş canlısı Caillou’nun başından geçenlerin anlatıldığı bu çizgi film de eğitici çizgi filmler arasında yer alıyor. Pozitif ve mutlu bir çocuk olan Caillou’nun problem çözme becerileri ve neşeli tavırları çocuğunuz üzerinde mutlaka olumlu etkiler doğuracaktır.

4. Aç Tırtıl’ın Hikayesi

Eric Carle tarafından yazılan, kitap uyarlaması bir kelebeğin oluşumunu anlatıyor. Sade grafikleri olan bu çizgi film doğa ve hayvanlar hakkında bilgiler veriyor. Çocuğunuz küçük bir tırtıldan gösterişli bir kelebeğe dönüşen bu sevimli canlı hakkında birçok bilgiye sahip olabilir ve size sorular sorabilir. Doğayla tanışması ve keşiflere başlaması için iyi bir aracı olabilir.

5. Peppe

Peppe’nin en önemli özelliği yerli bir çizgi film olması. İçeriği ve grafikleri Türk yapımı olan çizgi dizi, okul öncesi çağdaki çocuklar için oldukça eğitici. Büyükannesi, büyükbabası, annesi, babası ve kardeşiyle mutlu bir hayatı olan Pepee’nin başından geçenler, öğrendikleri ve yaptığı yanlışları nasıl telafi ettiği gibi içerikleri olan çizgi film 3-7 yaş grubuna hitap ediyor.

6. Charlie ve Lola

Özellikle grafikleriyle dikkat çeken bu çizgi filmde Charlie ve Lola adlı iki kardeşin birbirleriyle olan diyalogları anlatılıyor. Yardımsever Charlie ve Lola birbirleriyle iyi geçinirken çevreleriyle de oldukça uyumlu olan iki kardeş. Uzmanlar tarafından en eğitici çizgi filmlerden biri seçilen Charlie ve Lola’yı internet üzerinden rahatlıkla bulabilir, çocuğunuza izlettirebilirsiniz.

7. Yayazula

Orijinal adı Grufallo olan Yayazula, Julia Donaldson’ın kitabından uyarlanmış bir çizgi film. Birçok ödül almış olan bu çizgi filmde zekasıyla birçok zorluğun üstesinden gelen bir farenin öyküsü anlatılıyor. Korkunç karakterler ve hayvanlar güzel detaylandırılmış grafiklerle çocuklara sunuluyor. Korkuları yenmeyi, iletişim kurmayı ve akıl yoluyla sorunların nasıl çözüleceğini anlatan bu çizgi film, tercih edebileceğiniz içerikler arasında yer alıyor.

8. Arı Maya

Olumlu davranışlar, paylaşma, yardımlaşma gibi insani konuları hayvanlar üzerinden anlatan çizgi filmin kahramanı bir arı. İyi kalpli bir arı olan Maya, arkadaşlarına yardım etmeyi, paylaşmayı ve kötülere ders vermeyi çok seviyor. Çocuğunuz için olumlu bir örnek olabilir.

9. Mölang

Fransız yapımı olan Mölang, Koreli illüstratör Hye-Ji Yoon tarafından tasarlanmış. Oldukça eğlenceli çizimleri olan çizgi filmde hayata dair dersler veren karakterler Civciv Piu Piu ve Chubby Bunny sizi bekliyor. Bu çizgi filmin bir diğer özelliği de birçok yetişkin fanının olması.

10. Trotro

Yine bir Fransız yapımı olan Trotro, küçük bir eşeğin başından geçenleri anlatıyor. Orijinal olarak seyrettirebileceğiniz bu çizgi film Fransızca dil becerilerinin gelişmesi açısından iyi bir seçim. Basit ve günlük bir dile sahip çizgi filmi dilerseniz Türkçe olarak da tercih edebilirsiniz. Her iki şekilde de çocukların çok seveceği bu animasyon, doğa, aile ilişkileri ve yardımlaşma gibi konulara değiniyor.