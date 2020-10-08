Gezegenler ve isimleri nelerdir? Sıralaması ve özellikleri ile güneşe en yakın gezegenler

Güneş Sistemi’nde bizimle birlikte tam 8 gezegen yer alıyormuş. Bu sayı, Uluslararası Gökbilim Birliği tarafından yapılan araştırmalar ve alınan kararlar sonucu belirlenmiş.

Güneşe yakınlık mesafelerine göre gezegenleri sıraladık. Dünyamız bu sıralamada 3. sırada yer alıyormuş.

-Merkür

-Venüs

-Dünya

-Mars

-Jüpiter

-Satürn

-Uranüs

-Neptün

Sırası ile gezegenlerin isimleri, renkleri ve özellikleri

Şimdi isimleri çok güzel, kendileri gizemli, detayları önemli gezegenleri yakından tanımaya başlayalım. Her biri kendi hikayesini sana anlatmak için can atıyor.

MERKÜR:

Merhaba benim adım Merkür,

Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegenlerden biriyim ve çapım yaklaşık olarak 4878 km.

Adımı, Roma tanrılarından biri olan Merkür’den aldım.

Güneşe en yakın gezegenim.

Güneş’e olan uzaklığım 57,909,000 kilometre.

Çok isterdim ama bir uydum yok.

Güneş Sistemi’ndeki en hızlı gezegen olarak biliniyorum ve kendi etrafımda 116 günde dönüyorum.

Güneşe en yakın gezegen olmama rağmen en sıcak ben değilim. Yüzeyimin sıcaklığı -170 ile 450°C arasında değişebiliyor.

Merkür’ün rengi: Kraterlerle kaplı olduğum için gri ve kahverengi olarak görülüyorum.

VENÜS:

Merhaba ben Venüs,

Görüntümün güzelliğinden dolayı adımı güzeller güzeli Roma tanrıçasından aldım.

Güneş Sistemi’nde, Güneş’e en yakın 2. gezegen olarak yer alıyorum.

Güneş’e ortalama uzaklığım 108.209.000 kilometre.

İkinci sırada olmama rağmen en sıcak gezegen benim. Çünkü gelen ışınları tutuyor ve gitgide ısınıyorum.

Dünya ile aynı büyüklükteyim ve çapım yaklaşık olarak 12,104 kilometre.

Güneş’in etrafında 225, kendi eksenim etrafında ise 243 günde dönüyorum.

Uydum yok ve diğer gezegenlerin tersi yönde dönüyorum.

Venüs’ün rengi: Aslında yüzeyim gri ve renksiz ama atmosferimde yer alan gazlardan dolayı yukardan baktığınızda sarı ve beyaz renkler görebilirsiniz.

DÜNYA:

Selam ben Dünya,

Aslında beni çok iyi tanıyorsun ama yine de kendimden bahsedeyim.

Güneş’e yakınlık sıralamasında 3. sıradayım.

Çapım 12760 kilometre.

Kendi etrafımda 23 saat 56 dakikada, Güneş’in etrafında ise 365 gün 5 saat 6 dakikada dönüyorum.

Bir tane uydum var, adı da Ay.

Yüzeyimde bilinen en az ve en çok sıcaklıklar ortalama -88 ile 60 °C arasında.

Dünya’nın rengi: Uzaydan bakıldığında mavi denizleri, yeşil ve kahverengi kara alanları ve beyaz bulutları görebilirsiniz.

MARS:

Merhaba arkadaşlar,

Mars gezegeni olarak Güneş Sistemi'nde 4. sırada yer alıyorum.

Ben de adımı Roma tanrılarından almışım.

Phobos ve Deimos adlı iki uydum var.

Güneş’le mesafem 227.943.000 kilometre.

Güneş Sistemi’ndeki en küçük ikinci gezegenim ve çapım yaklaşık 6.792 kilometre.

Güneş etrafında 687 günde dönüyorum.

Mars’ın rengi: Yüzeyimde yer alan demir oksitten dolayı kızıla benzeyen bir rengim var. O yüzden bilim insanları bana Kızıl Gezegen de diyor.

JÜPİTER:

5. sırada ben varım arkadaşlar,

Jüpiter ismini Roma mitolojisindeki tanrılardan birinden almışım.

Hem hacmim hem de kütlemle en büyük gezegenim.

Bir gün, bende çok kısa. 9 saat 55 dakikada bir günü bitiriyorum. Yerçekimi en kuvvetli gezegen de benim.

Güneş etrafında turumu 11.9 yılda bitirebiliyorum. Çünkü çok büyüyüm ve küçük gezegenler kadar hızlı olamıyorum.

79 tane uydum var. Hepsini tek tek sayıp seni sıkmak istemem. En bilinenlerini söyleyeceğim: Europa, Ganymede, Lo ve Calisto.

Ortalama sıcaklığım -140 ºC.

Jüpiter’in rengi: Yüzeyimde yer alan buz kristalleri ile çeşitli elementler dışarıdan görülen kırmızı, kahverengi, beyaz ve sarı renkleri oluşturuyor.

SATÜRN:

Sıra bana geldi sonunda,

6. sıradayım ve biraz sabırsızım.

Güneşe uzaklığım 1.426.666.000 kilometre.

Sistemdeki en 2. büyük gezegenim ve çapım 120.536 kilometre. Buna rağmen oldukça hafif bir gezegenim. Bunun nedeni büyük ölçüde gazlardan oluşuyor olmam.

Güneş etrafında yaklaşık 30 yılda dönebiliyorum.

Dışarıdan bakıldığında halkamı görebilirsin.

62 tane uydum var. En bilinenleri; Enceladus, Titan, Rhea ve Mimas.

Satürn’ün rengi: Hidrojen, helyum, amonyak, fosfin gibi gazlar sayesinde sarı, kahverengi görünebilirim. Dışarıdan bakıldığında çok şık duran halkalarım da aynı renklerde.

URANÜS:

Selam arkadaşlar,

7. sırada ben varım.

Güneş’e olan uzaklığım 2.870.658.000 kilometre.

Çapım 51.118 kilometre. Bu da demek oluyor ki Güneş Sistemi’ndeki en büyük 3. gezegenim.

Güneş etrafında 84 yılda dönüyorum ama kendi etrafımda 11 saate dönüyorum.

Ortalama sıcaklığım 214 ºC.

27 tane uydum var. Miranda, Titania, Ariel, Oberon en bilinenleri.

Dış kısmımda 13 tane halkam var.

Uranüs’ün rengi: Atmosferimde yer alan metan gazı nedeniyle turkuaz renge sahibim.

NEPTÜN:

8. ve son sırada ben varım,

14 tane uydum var. En sevdiklerim; Triton, Thalassa, Despina ve Galatea.

Güneş Sistemi’ndeki en soğuk gezegenim.

Kendi etrafımda 164.8 yılda dönebiliyorum. Bu da demek oluyor ki benim 1 yılım yaklaşık olarak 164.8 Dünya yılına denk geliyor.

Atmosferimde sürekli çok şiddetli fırtınalar yaşanıyor.

Neptün’ün rengi: Ben de Uranüs gibi atmosferimde yer alan gazlar nedeniyle mavi tonlarındaki renklere sahibim.