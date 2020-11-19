Ninniler: Bebekleri Uyutmak İçin En Sevilen Ninni Sözleri

Ninnilerin çocuk gelişimi üzerinde faydaları olduğu da uzmanlar tarafından destekleniyor. Motor becerilerini, sosyal zekaları ve duygusal yönlerini besleyen ninniler çocuğun beyin gelişimini destekleyerek ilerleyen yaşlarda başarılı olmasına da yardımcı oluyor

Siz geç çocuğunuz için ninni söylemek isterseniz bebekleri uyutmak için en sevilen ninni sözleri arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.

DANDİNİ DANDİNİ DASTANA

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı nenni

E… e…e…e…

Biner atın iyisine

Düşer yolun kıyısına

Haber verin dayısına

Şeker alsın kuzusuna nenni

E…e…e…e…

BEBEĞİM KOCAMAN

Bebeğim kocaman, onu tutamam.

Ninniler söylerim, hiç uyutamam.

Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.

Mamasını yemiyor, beni üzüyor.

Evcilik oynarken bana eş olur.

Hem anne hem baba hem kardeş olur.

Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.

Mamasını yemiyor, beni üzüyor.

UYUSUN DA BÜYÜSÜN

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni

Dandini dandini danalı bebek

Elleri kolları kınalı bebek

Eee Eee Eeee Eee

Uyu yavrum ninni

Elleri kolları kınalı bebek

Dandini dandini danalı bebek

Elleri kolları kınalı bebek

Benim de yavrum cicili bebek

Uyusun da büyüsün ninni…

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı…

Lahanayı yemez kokunu yer

Benim de kuzum lokum yer

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni…

NİNNİCE

Ninni ninni ninnice

Akşam baban gelince

Hani yavrum deyince

Seni önüne koyunca

Öpüp garnı doyunca

Ninni yavrum ninni

Ninni ninni hu ninni

ÇAMLIBEL'DEN ÇIKTIM YAYAN

Çamlıbel'den çıktım yayan

Dayan ey dizlerim dayan

Kardaş atlı bacı yayan

Bebeğimin beşiği çamdan

Yuvarlandı düştü damdan

Bey babası gelir şamdan

Bebeğimin beşiği bakır

Yerinden kalkmıyor ağır

Ben sallarım takır takır

Nenni nenni, nenni nenni

Nenni nenni, nenni bebek oy

ATEM TUTAM BEN SENİ

Hop hopun olsun oğlum

Gül topun olsun oğlum

Sıralı kavak dibinde

Toyluğun olsun oğlum

Ev süpüre toz ede

Hamama gider naz ede

El ayağı kir içinde

Yıkamam diye naz ede

Atem tutem men seni

Şekere gatem men seni

Akşam baben gelende

Önüne atem men seni

BOL SOĞANLI BÖRÜLCE

Ninni de ninni ninnice

Bol soğanlı börülce

Yesin benim oğlum doyunca

Mini mini yavrum ninni

Dandini dandini dan ister

Bey babasından don ister

Basmadan beğenmez oğlum

Kadifeden don ister

E BEBEĞİM EE EE EE

Minik minik kolları,

Düşmüş iki yanına,

Başı düşmüş yastığa,

Uyuyor mışıl mışıl,

E bebeğim ee ee ee

E bebeğim ee ee ee

FIŞ FIŞ KIAYIKÇI

Fış fış kayıkçı

Kayıkçının küreği

Tıp tıp atar yüreği

Akşama fincan böreği

Yavrum yesin büyüsün

Tıpış tıpış yürüsün



Fış fış kayıkçı

Kayıkçıya gidelim

Kayığına binelim

Denizlerde gezelim

Akşama eve gidelim

Balıkları yiyelim

Eee Eee Eee Eee

Pışş Pışş Pışş Pışş

UYU YAVRUM UYU



Uyu yavrum yine sabah oluyor

Uyumazsan güzel rengin soluyor

Babacığın gelmiş bize bakıyor

Uyu yavrum yine sabah oluyor

Eee Eee Eee

YUMURCAK

Asmaya kurdum salıncak

Eline de verdim oyuncak

Yine de uyumadı gitti

Şu küçücük yumurcak

ANNESİ ONU ÇOK SEVERMİŞ

Uykudan uyanmış

Gülermiş bakarmış

Annesi onu çok öpermiş severmiş

Okula gidermiş yazarmış çizermiş

Babası onu çok öpermiş severmiş

Annesi onu çok

Babası onu çok

Herkesler onu çok severmiş severmiş

Annesinin yavrusu

Kuzusu pamuğu

Annesi ninni söyler

Cankuşu dinlermiş

YAĞMUR YAĞAR SERPE SERPE

Yağmur yağar sere serpe

Kulağında elmas küpe

Uyuturum kızımı koka öpe

Eee Eee ninni

Ninni benim nazlı kızım sana ninni

Yağmur yağar lüle lüle

Oğlum gelir güle güle

Ter bıyığını sile sile

Eee Eee ninni

Ninni benim güzel oğlum sana ninni

NİNNİLERİN MERDANESİ

Ninnilerin merdanesi ninni

Annesinin bir tanesi

Mini mini kızım ninni

Benim güzel yavrum ninni



Ninni desem nihal olur ninni

Açar güller bahar olur

Kızım uyumazsa ne hal olur

Adı güzel yavrum ninni

Ninnilerin beni yakar ninni

Ağzın bal dudağın şeker

Yavrum misler gibi kokar

Benim güzel yavrum ninni

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı nenni

Eeee eee eee eee.



Biner atın iyisine

Düşer yolun kıyısına

Haber verin dayısına

Şeker alsın kuzusuna nenni

Eee eee eee eee.

HOŞ GELDİN GÜZEL BEBEK

Hoş geldin güzel bebek dünyamıza

Hoş gelin güzel bebek yolculuğumuza

Geldiğin yerdeki huzuru hep hatırla

Geldiğin yerde sen sevilensin hep hatırla





ANONİM NİNNİLER



1.



A kızım kimin kızısın!

Elmadan kırmızısın.

Baban anan beslemiş,

Ne güzelce kuzusun.

2.

Bahçelerde salıncak,

Eline verdim oyuncak,

Daha uyumadı yumurcak,

Ninni yavrum ninni.

3.

Bahçedeki nar mıdır,

Yanakları al mıdır?

Bebeklerin içinde,

Yavrum gibisi var mıdır?

Ninni yavrum ninni.

4.

Dandini dandini dan atmış,

Mevlam neler yaratmış!

Anası oğlunu beklerken,

Benzini de saratmış.

Uyu yavrum uyu,

Büyü yavrum büyü.

Dağların taşı yandı, ninni.

Bağrımın başı yandı, ninni.

Kınamayın komşular, ninni.

Ciğerimin başı yandı ninni.

5.

Akşam baban gelince

Hani yavrum deyince

Seni önüne koyunca

Öpüp garnı doyunca

Ninni yavrum ninni

Ninni ninni hu ninni

Kovan kovan balın olsun

Bin çiçekli dalın olsun

Denizlerde salın olsun

Uyu ninni uyu ninni

7.

Al babası al babası

Yağlığımı sar babası

Oğlun mektebe hazırla

Kitap al da sal babası