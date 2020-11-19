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    19.11.2020 - 16:12 |

    Ninniler: Bebekleri Uyutmak İçin En Sevilen Ninni Sözleri

    Bebeğinizi uyuturken ona kendi sesinizle ninni okumaya ne dersiniz? Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ninniler, çocuk yaşta hepimizin aşina olduğu ve dingin müzikleriyle hafızamıza kazınmış şarkılardır.

    Ninniler: Bebekleri Uyutmak İçin En Sevilen Ninni Sözleri

    Ninnilerin çocuk gelişimi üzerinde faydaları olduğu da uzmanlar tarafından destekleniyor. Motor becerilerini, sosyal zekaları ve duygusal yönlerini besleyen ninniler çocuğun beyin gelişimini destekleyerek ilerleyen yaşlarda başarılı olmasına da yardımcı oluyor

    Siz geç çocuğunuz için ninni söylemek isterseniz bebekleri uyutmak için en sevilen ninni sözleri arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.

    DANDİNİ DANDİNİ DASTANA

    Dandini dandini dastana
    Danalar girmiş bostana
    Kov bostancı danayı
    Yemesin lahanayı nenni
    E… e…e…e…
    Biner atın iyisine
    Düşer yolun kıyısına
    Haber verin dayısına
    Şeker alsın kuzusuna nenni
    E…e…e…e…

     

    BEBEĞİM KOCAMAN

    Bebeğim kocaman, onu tutamam.
    Ninniler söylerim, hiç uyutamam.
    Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.
    Mamasını yemiyor, beni üzüyor.
    Evcilik oynarken bana eş olur.
    Hem anne hem baba hem kardeş olur.
    Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.
    Mamasını yemiyor, beni üzüyor.

     

    UYUSUN DA BÜYÜSÜN

    Uyusun da büyüsün ninni
    Tıpış tıpış yürüsün ninni
    Dandini dandini danalı bebek
    Elleri kolları kınalı bebek

    Eee Eee Eeee Eee
    Uyu yavrum ninni

    Elleri kolları kınalı bebek
    Dandini dandini danalı bebek
    Elleri kolları kınalı bebek

    Benim de yavrum cicili bebek
    Uyusun da büyüsün ninni…

    Dandini dandini dastana
    Danalar girmiş bostana
    Kov bostancı danayı
    Yemesin lahanayı…

    Lahanayı yemez kokunu yer
    Benim de kuzum lokum yer
    Uyusun da büyüsün ninni
    Tıpış tıpış yürüsün ninni…

     

    Ninniler: Bebekleri Uyutmak İçin En Sevilen Ninni Sözleri

     

    NNİCE

    Ninni ninni ninnice
    Akşam baban gelince
    Hani yavrum deyince
    Seni önüne koyunca
    Öpüp garnı doyunca
    Ninni yavrum ninni
    Ninni ninni hu ninni

     

    ÇAMLIBEL'DEN ÇIKTIM YAYAN

    Çamlıbel'den çıktım yayan
    Dayan ey dizlerim dayan
    Kardaş atlı bacı yayan
    Bebeğimin beşiği çamdan
    Yuvarlandı düştü damdan
    Bey babası gelir şamdan
    Bebeğimin beşiği bakır
    Yerinden kalkmıyor ağır
    Ben sallarım takır takır
    Nenni nenni, nenni nenni
    Nenni nenni, nenni bebek oy

     

    ATEM TUTAM BEN SENİ

    Hop hopun olsun oğlum
    Gül topun olsun oğlum
    Sıralı kavak dibinde
    Toyluğun olsun oğlum
    Ev süpüre toz ede
    Hamama gider naz ede
    El ayağı kir içinde
    Yıkamam diye naz ede
    Atem tutem men seni
    Şekere gatem men seni
    Akşam baben gelende
    Önüne atem men seni

     

    BOL SOĞANLI BÖRÜLCE

    Ninni de ninni ninnice
    Bol soğanlı börülce
    Yesin benim oğlum doyunca
    Mini mini yavrum ninni
    Dandini dandini dan ister
    Bey babasından don ister
    Basmadan beğenmez oğlum
    Kadifeden don ister

     

    E BEBEĞİM EE EE EE

    Minik minik kolları,
    Düşmüş iki yanına,
    Başı düşmüş yastığa,
    Uyuyor mışıl mışıl,
    E bebeğim ee ee ee
    E bebeğim ee ee ee

     

    FIŞ FIŞ KIAYIKÇI

    Fış fış kayıkçı

    Kayıkçının küreği

    Tıp tıp atar yüreği

    Akşama fincan böreği

    Yavrum yesin büyüsün

    Tıpış tıpış yürüsün


    Fış fış kayıkçı

    Kayıkçıya gidelim

    Kayığına binelim

    Denizlerde gezelim

    Akşama eve gidelim

    Balıkları yiyelim

    Eee Eee Eee Eee

    Pışş Pışş Pışş Pışş

     

    UYU YAVRUM UYU

    Uyu yavrum yine sabah oluyor

    Uyumazsan güzel rengin soluyor

    Babacığın gelmiş bize bakıyor

    Uyu yavrum yine sabah oluyor

    Eee Eee Eee

     

    YUMURCAK

    Asmaya kurdum salıncak

    Eline de verdim oyuncak

    Yine de uyumadı gitti

    Şu küçücük yumurcak

     

    ANNESİ ONU ÇOK SEVERMİŞ

    Uykudan uyanmış

    Gülermiş bakarmış

    Annesi onu çok öpermiş severmiş

    Okula gidermiş yazarmış çizermiş

    Babası onu çok öpermiş severmiş

    Annesi onu çok

    Babası onu çok

    Herkesler onu çok severmiş severmiş

    Annesinin yavrusu

    Kuzusu pamuğu

    Annesi ninni söyler

    Cankuşu dinlermiş

     

    YAĞMUR YAĞAR SERPE SERPE

    Yağmur yağar sere serpe

    Kulağında elmas küpe

    Uyuturum kızımı koka öpe

    Eee Eee ninni

    Ninni benim nazlı kızım sana ninni

    Yağmur yağar lüle lüle

    Oğlum gelir güle güle

    Ter bıyığını sile sile

    Eee Eee ninni

    Ninni benim güzel oğlum sana ninni

     

    NNİLERİN MERDANESİ

    Ninnilerin merdanesi ninni

    Annesinin bir tanesi

    Mini mini kızım ninni

    Benim güzel yavrum ninni


    Ninni desem nihal olur ninni

    Açar güller bahar olur

    Kızım uyumazsa ne hal olur

    Adı güzel yavrum ninni

     

    Ninnilerin beni yakar ninni

    Ağzın bal dudağın şeker

    Yavrum misler gibi kokar

    Benim güzel yavrum ninni

     

    Dandini dandini dastana

    Danalar girmiş bostana

    Kov bostancı danayı

    Yemesin lahanayı nenni

    Eeee eee eee eee.


    Biner atın iyisine

    Düşer yolun kıyısına

    Haber verin dayısına

    Şeker alsın kuzusuna nenni

    Eee eee eee eee.

     

    HOŞ GELDİN GÜZEL BEBEK

    Hoş geldin güzel bebek dünyamıza

    Hoş gelin güzel bebek yolculuğumuza

    Geldiğin yerdeki huzuru hep hatırla

    Geldiğin yerde sen sevilensin hep hatırla



    ANONİM NİNNİLER

    1.

    A kızım kimin kızısın!

    Elmadan kırmızısın.

    Baban anan beslemiş,

    Ne güzelce kuzusun.

     

    2.

    Bahçelerde salıncak,

    Eline verdim oyuncak,

    Daha uyumadı yumurcak,

    Ninni yavrum ninni.

     

    3.

    Bahçedeki nar mıdır,

    Yanakları al mıdır?

    Bebeklerin içinde,

    Yavrum gibisi var mıdır?

    Ninni yavrum ninni.

     

    4.

    Dandini dandini dan atmış,

    Mevlam neler yaratmış!

    Anası oğlunu beklerken,

    Benzini de saratmış.

    Uyu yavrum uyu,

    Büyü yavrum büyü.

     

    Dağların taşı yandı, ninni.

    Bağrımın başı yandı, ninni.

    Kınamayın komşular, ninni.

    Ciğerimin başı yandı ninni.

     

    5.

    Akşam baban gelince

    Hani yavrum deyince

    Seni önüne koyunca

    Öpüp garnı doyunca

    Ninni yavrum ninni

    Ninni ninni hu ninni

     

    Kovan kovan balın olsun

    Bin çiçekli dalın olsun

    Denizlerde salın olsun

    Uyu ninni uyu ninni

     

    7.

    Al babası al babası

    Yağlığımı sar babası

    Oğlun mektebe hazırla

    Kitap al da sal babası

     

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