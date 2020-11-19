Ninniler: Bebekleri Uyutmak İçin En Sevilen Ninni Sözleri
Bebeğinizi uyuturken ona kendi sesinizle ninni okumaya ne dersiniz? Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ninniler, çocuk yaşta hepimizin aşina olduğu ve dingin müzikleriyle hafızamıza kazınmış şarkılardır.
Ninnilerin çocuk gelişimi üzerinde faydaları olduğu da uzmanlar tarafından destekleniyor. Motor becerilerini, sosyal zekaları ve duygusal yönlerini besleyen ninniler çocuğun beyin gelişimini destekleyerek ilerleyen yaşlarda başarılı olmasına da yardımcı oluyor
Siz geç çocuğunuz için ninni söylemek isterseniz bebekleri uyutmak için en sevilen ninni sözleri arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.
DANDİNİ DANDİNİ DASTANA
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı nenni
E… e…e…e…
Biner atın iyisine
Düşer yolun kıyısına
Haber verin dayısına
Şeker alsın kuzusuna nenni
E…e…e…e…
BEBEĞİM KOCAMAN
Bebeğim kocaman, onu tutamam.
Ninniler söylerim, hiç uyutamam.
Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.
Mamasını yemiyor, beni üzüyor.
Evcilik oynarken bana eş olur.
Hem anne hem baba hem kardeş olur.
Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.
Mamasını yemiyor, beni üzüyor.
UYUSUN DA BÜYÜSÜN
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Eee Eee Eeee Eee
Uyu yavrum ninni
Elleri kolları kınalı bebek
Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Benim de yavrum cicili bebek
Uyusun da büyüsün ninni…
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı…
Lahanayı yemez kokunu yer
Benim de kuzum lokum yer
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni…
NİNNİCE
Ninni ninni ninnice
Akşam baban gelince
Hani yavrum deyince
Seni önüne koyunca
Öpüp garnı doyunca
Ninni yavrum ninni
Ninni ninni hu ninni
ÇAMLIBEL'DEN ÇIKTIM YAYAN
Çamlıbel'den çıktım yayan
Dayan ey dizlerim dayan
Kardaş atlı bacı yayan
Bebeğimin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Bey babası gelir şamdan
Bebeğimin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım takır takır
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy
ATEM TUTAM BEN SENİ
Hop hopun olsun oğlum
Gül topun olsun oğlum
Sıralı kavak dibinde
Toyluğun olsun oğlum
Ev süpüre toz ede
Hamama gider naz ede
El ayağı kir içinde
Yıkamam diye naz ede
Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende
Önüne atem men seni
BOL SOĞANLI BÖRÜLCE
Ninni de ninni ninnice
Bol soğanlı börülce
Yesin benim oğlum doyunca
Mini mini yavrum ninni
Dandini dandini dan ister
Bey babasından don ister
Basmadan beğenmez oğlum
Kadifeden don ister
E BEBEĞİM EE EE EE
Minik minik kolları,
Düşmüş iki yanına,
Başı düşmüş yastığa,
Uyuyor mışıl mışıl,
E bebeğim ee ee ee
E bebeğim ee ee ee
FIŞ FIŞ KIAYIKÇI
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Tıp tıp atar yüreği
Akşama fincan böreği
Yavrum yesin büyüsün
Tıpış tıpış yürüsün
Fış fış kayıkçı
Kayıkçıya gidelim
Kayığına binelim
Denizlerde gezelim
Akşama eve gidelim
Balıkları yiyelim
Eee Eee Eee Eee
Pışş Pışş Pışş Pışş
UYU YAVRUM UYU
Uyu yavrum yine sabah oluyor
Uyumazsan güzel rengin soluyor
Babacığın gelmiş bize bakıyor
Uyu yavrum yine sabah oluyor
Eee Eee Eee
YUMURCAK
Asmaya kurdum salıncak
Eline de verdim oyuncak
Yine de uyumadı gitti
Şu küçücük yumurcak
ANNESİ ONU ÇOK SEVERMİŞ
Uykudan uyanmış
Gülermiş bakarmış
Annesi onu çok öpermiş severmiş
Okula gidermiş yazarmış çizermiş
Babası onu çok öpermiş severmiş
Annesi onu çok
Babası onu çok
Herkesler onu çok severmiş severmiş
Annesinin yavrusu
Kuzusu pamuğu
Annesi ninni söyler
Cankuşu dinlermiş
YAĞMUR YAĞAR SERPE SERPE
Yağmur yağar sere serpe
Kulağında elmas küpe
Uyuturum kızımı koka öpe
Eee Eee ninni
Ninni benim nazlı kızım sana ninni
Yağmur yağar lüle lüle
Oğlum gelir güle güle
Ter bıyığını sile sile
Eee Eee ninni
Ninni benim güzel oğlum sana ninni
NİNNİLERİN MERDANESİ
Ninnilerin merdanesi ninni
Annesinin bir tanesi
Mini mini kızım ninni
Benim güzel yavrum ninni
Ninni desem nihal olur ninni
Açar güller bahar olur
Kızım uyumazsa ne hal olur
Adı güzel yavrum ninni
Ninnilerin beni yakar ninni
Ağzın bal dudağın şeker
Yavrum misler gibi kokar
Benim güzel yavrum ninni
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı nenni
Eeee eee eee eee.
Biner atın iyisine
Düşer yolun kıyısına
Haber verin dayısına
Şeker alsın kuzusuna nenni
Eee eee eee eee.
HOŞ GELDİN GÜZEL BEBEK
Hoş geldin güzel bebek dünyamıza
Hoş gelin güzel bebek yolculuğumuza
Geldiğin yerdeki huzuru hep hatırla
Geldiğin yerde sen sevilensin hep hatırla
ANONİM NİNNİLER
1.
A kızım kimin kızısın!
Elmadan kırmızısın.
Baban anan beslemiş,
Ne güzelce kuzusun.
2.
Bahçelerde salıncak,
Eline verdim oyuncak,
Daha uyumadı yumurcak,
Ninni yavrum ninni.
3.
Bahçedeki nar mıdır,
Yanakları al mıdır?
Bebeklerin içinde,
Yavrum gibisi var mıdır?
Ninni yavrum ninni.
4.
Dandini dandini dan atmış,
Mevlam neler yaratmış!
Anası oğlunu beklerken,
Benzini de saratmış.
Uyu yavrum uyu,
Büyü yavrum büyü.
Dağların taşı yandı, ninni.
Bağrımın başı yandı, ninni.
Kınamayın komşular, ninni.
Ciğerimin başı yandı ninni.
5.
Akşam baban gelince
Hani yavrum deyince
Seni önüne koyunca
Öpüp garnı doyunca
Ninni yavrum ninni
Ninni ninni hu ninni
Kovan kovan balın olsun
Bin çiçekli dalın olsun
Denizlerde salın olsun
Uyu ninni uyu ninni
7.
Al babası al babası
Yağlığımı sar babası
Oğlun mektebe hazırla
Kitap al da sal babası