Animasyon Filmleri 2021 - En Komik, En İyi Çocuk Animasyon Filmleri Listesi

En sevdiğin çizgi filmleri sorsak hemen 20 tane sıralarsın. Biz de sana bu sıralamada destek olalım dedik ve tam 28 tane en iyi animasyon filmi ni listeledik. Bu liste karışık, yani en iyi başta, en kötü sonda demek değil. Çünkü bize göre hepsi çok güzel ve eğlenceli filmler.

Bazıları renkleriyle bazıları maceralarıyla bazılarıysa kahramanlarıyla gönlünde taht kuracak eminiz. Kendine bir liste yapabilir, izledikçe yanlarına izlediğini belirten işaretler koyabilirsin. İşte karşında ç ocuklar için en iyi animasyon filmleri nden güzel bir seçki:

1. Ice Age / Buz Çağı: 2002 yılında vizyona girmiş olan Buz Devri, çok eğlenceli ve komik bir animasyon filmi. Kahramanlarımız Sid, Diego ve Manny. Bir bebeği kurtarma hikayesi çevresinde gelişen olaylar hem çok eğlenceli hem de çok heyecanlı. Film çok beğenildiği için devamı da çekilmiş.

2. Persepolis: 2007 yılında seyretmeye başladığımız Persepolis aslında hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap ediyor. İran’da İslam devrimi süresince Marjane adlı karakterin başından geçenleri anlatan animasyon oldukça etkileyici. Bu çizgi filmi seyrederken tarihi olaylara tanıklık edecek, bir insanın hayatının nasıl değiştiğini göreceksin.

3. Karlar Ülkesi / Frozen: 2013 yılında karşımıza çıkan bu büyüleyici animasyon Anna ve Elsa adlı iki kız kardeşin karlar içerisindeki hikayesini anlatıyor. Lanet sonrası ebediyen karlarla kaplanan bir krallığın ve orada yaşayanların başından geçenleri izleyeceğin film, görsel bir şölen.

4. Kayıp Balık Nemo / Finding Nemo: 2003 yılında yapılmış olan Kayıp Balık Nemo, bir balığın başına neler gelebileceği ve sorunlarla nasıl başa çıktığını anlatıyor. Denizlerin altındaki yaşamı görebileceğin ve yeni türlerle tanışacağın bir gerçek. Denizlerin altında yaşanan bu güzel filmi mutlaka izlemelisin.

5. Ters Yüz / Inside Out: Farklı bir şehre taşınınca duyguları alt üst olan Riley’in hayatını izliyoruz bu animasyonda. Başrolde ise duyguları var. Aşk, heyecan, utanç ve diğerleri… Film, 2015 yılında vizyona girmiş.

6. Yaman Tilki / Fantastic Mr. Fox: Görüntüleri gerçeğe yakın olan bu animasyonda sıradan bir hayat süren bir tilki ailesinin başına gelenleri izleyeceksin. Toprağın altında insanlar gibi hayat sürerken evlerinin yerle bir olmasıyla olaylar gelişiyor.

7. Komşum Totoro / Tonari no Totoro: Manga ve anime sanatçısı olan Miyazaki’nin eserlerinden biri olan çizgi filmde anneleri hasta olan iki kardeşin annelerinin yattığı hastaneye yakın olmak için taşındığı ormandaki evlerinde geçen hikayesi anlatılıyor.

8. Yukarı Bak / Up: 2009 yapımı filmde Carl ve Ellie’nin arkadaşlığı ve aşkıyla başlayan hikaye, Ellie’nin hayatını kaybetmesi ve Carl’ın tek başına bir izci çocukla dünyayı gezme macerasıyla devam ediyor.

9. Oyuncak Hikayesi / Toy Story: Sen odanda değilken oyuncakların ne yapıyor acaba? Şaka bir yana oyuncak koleksiyonu yapan Andy’nin oyuncakları o yokken aralarında konuşuyor hatta maceralara atılıyor.

10. Aslan Kral /The Lion King: Diğer animasyonlara göre daha eski bir yapım olan Aslan Kral, 1994 yapımı. Babası ölen küçük aslan Simba’nın öyküsü çok güzel. Yeni sorunlarla baş etmeyi öğrenecek, sorumluluk alacak ve büyüyecek.

11. Ratatuy / Ratatouille: Paris’te geçen filmde, küçük aşçı fare Remy ile Alfredo’nın macerasını seyredeceksin. Macerada kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir restoranın canlandırma çabaları ve kötülerle nasıl mücadele ettiklerini göreceksin.

12. Aladdin: Aladdin ile arkadaşı maymun Abu’nun hikayesi anlatılıyor. Bu masalı biliyorsan animasyonu da çok seveceğine eminiz. Dünya klasik masallarından biri olan bu çizgi filmde, heyecanlı dakikalar seni bekliyor.

13. Sevimli Canavarlar / Monsters, Inc.: Amacı çocukları korkutmak olan bir fabrikaya sızan küçük bir çocuk ve canavarların arasındaki hikaye seni bekliyor. İnsanları korkutarak enerji kazanan canavarlar, küçük kızla baş edebilecekler mi acaba?

14. Minyonlar / Minions: 2015 yılında yapılan filmde sevimli Minyonların hikayesini seyredeceksin. Küçük sarı adamlar maceradan maceraya koşarken çok eğleneceksin.

15. Rio: Türünün son örneği olan Blu adlı kuşun başına gelenlerin eğlenceli bir şekilde anlatıldığı filmde, arkadaşlık, sevgi ve birçok konu var. Üstelik yolculuk boyunca birbirlerini tanıyan ve arkadaş olan hayvanların komik diyaloglarına şahit olacaksın.

16. Madagaskar / Madagascar: Hayvanat bahçesinden kaçan ve maceraya atılan birkaç kafadarın komik öyküsüne hazırsan mutlaka seyretmelisin. Kahramanlarımız Aslan Alex, zürafa Melman, su aygırı Gloria ve zebra Marty.

17. Arabalar / Cars: Piston Kupası’nda The King ve Chick Hicks’e karşı yarışmak üzere Kaliforniya’ya giden yarış arabası Lightning McQueen’in yolu yanlışlıkla küçük bir kasabaya düşer. Seri haline gelen bu animasyonda Şimşek McQueen ve onun macera dolu hayatını izleyeceksin.

18. Külkedisi / Cinderella: Klasik masallardan biri olan bu çizgi filmde o çok iyi bildiğin hikaye görsel bir şölenle karşına çıkıyor. Gece 12 olmadan eve dönmesi gereken güzeller güzeli Külkedisi, prensle evlenecek mi?

19. Küçük Denizkızı / The Little Mermaid: Küçük denizkızı Ariel ve onun hayalini seyredeceğiniz animasyon filmi de yine klasik masallardan uyarlanmış. Denizden bakarken bir insana aşık olup insan olmak isteyen deniz kızı aradığını bulabilecek mi?

20. Neşeli Ayaklar / Happy Feet: Penguenleri sever misin? Evet mi? Topluluk içerisinde farklı bir özelliğe sahip olan bir penguenin hikayesini mutlaka seyretmelisin o halde. Farklı olmanın kötü bir şey olmadığını tam tersine onu özel yaptığını zamanla anlayan Mumble, sesi kötü ama güzel dans eden bir penguen olmanın tadını çıkarıyor.

21. Çılgın Hırsız / Despicable Me: İyiliğin ve kötülüğün karşılaştığı bu animasyonda Minyonlar yine işbaşında. Margo, Edith ve Agnes ile kötü kalpli Gru’nun arasındaki hikaye çok duygusal.

22. Lego Filmi / The Lego Movie: Dünyayı ele geçirmeye çalışan kötülerle mücadele eden Legoların hikayesi seni bekliyor. Kahramanımız ise lego Emmet. Emmet dünyayı kurtaran kahraman olacak mı acaba?

23. Çizmeli Kedi / Puss in Boots: Yine bir masal uyarlaması ile karşı karşıyasın. Masalda çok zeki bir kedi ve onun sahibinin başından geçenler anlatılıyordu. Ancak bu uyarlama orijinalinden biraz farklı. Seyredince ne demek istediğimizi anlayacaksın.

24. İnanılmaz Aile / The Incredibles: Mr. Incredible dünyaca meşhur bir animasyon yıldızı ama bu hayattan sıkılıyor. Sakin bir hayata geçiş yaptığında ise olaylar başlıyor. Süper kahraman Bay İnanılmaz ve ailesinin robotlarla mücadelesini anlatan filmi kaçırma!

25. Shrek: Yeşil bir dev olan Shrek’in güzeller güzeli prenses Fiona’ya aşkı, devin kötülerle mücadelesi ve daha birçok detay seni bekliyor. İyi karakterli bir trol olan Shrek filmin sonunda mutluluğu bulabilecek mi bakalım.

26. Bambi: Çok güzel ve duygusal bir hikayesi olan Bambi adlı kitaptan uyarlanan animasyon filminde iyi kalpli Bambi ve arkadaşlarının başından geçenleri izleyeceksin.

27. Wall-E: Gelecekte geçen bu animasyonda insanlar Dünya kirlendiği için başka gezegende yaşıyor. Dünyayı temizleme görevi de sevimli robot Wall-E’ye veriliyor. Bu sırada kendi, gibi robot olan Eve’ye aşık oluyor.

28. Kubo ve Sihirli Telleri / Kubo and the Two Strings: Doğayla içine sakin bir köyde bir hayatı olan Kubo, bir gün kötü bir ruhla karşılaşıyor. Onunla baş edebilmek için de babasından kalan zırhı aramaya başlıyor.