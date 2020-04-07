Omurgalı hayvanlar hangileridir, ortak özellikleri nelerdir?

Şimdi, gelelim konumuza… Dünya üzerinde var olan hayvanlar o kadar çok ve çeşitli ki… Kendi aralarında onlarca farklı grubu ayrılıyorlar. Bunlardan biri de omurgalı hayvanlar. Biliyoruz “ Omurgalı hayvanlar nelerdir ?” diye merak ediyorsun. Şimdi açıklayacağız, azıcık daha sabret.

İstersen biraz soru-cevap köşesi yapalım. Aklına takılan tüm soruların cevapları aşağıda emin ol!

Omurgalı hayvan nedir?

Sırtlarında omurga bulunan dostlarımıza omurgalı hayvanlar diyoruz. Bu omurganın içerisinde sinirler, kemik ve kıkırdak doku bulunuyormuş.

Omurgalı hayvanlar kaça ayrılır?

Beş farklı omurgalı hayvan türü varmış. Bunlar; sürüngenler, balıklar, iki yaşamlılar, kuşlar ve memelilermiş.

Omurgalı hayvanların ortak özellikleri nelerdir?

Her birinin sırtında omurga ve omurganın içinde omurilikleri varmış.

Kafataslarının içerisinde beyin bulunurmuş. Kafatası ve sinir sistemleri oldukça gelişmiş.

Organları diğer türlere göre daha gelişmiş haldeymiş.

Kapalı dolaşım sistemleri varmış. Yani atardamar, toplardamar, kılcal damar ve kalpleri varmış. Kan, damarların içinde hareket edermiş.

Kanlarında hemoglobin adı verilen hücre varmış ve kan renkleri bu yüzden kırmızıymış.

Vücutlarını kaplayan derileri varmış.

Denizdeki omurgalılar solungaç, karadakiler akciğer ile solunum yaparlarmış.

Kıkırdak ya da iskeletleri varmış.

OMURGALI HAYVANLARIN İSİMLERİ NELERDİR?

Omurgalı hayvanlar alemi gerçekten çok renkli ve gizemli. Her birinin farklı özellikleri de var, birçok ortaklar noktaları da… Şimdi tek tek bu türleri inceleyelim.

BALIKLAR

İlk sırada balıklar var. Balıkları kim sevmez ki? Deniz, göl, akarsu gibi sularda yaşayan balıklar, solungaçlarıyla nefes alırlarmış. Kalpleri iki odacıklıymış ve kalpte sadece kirli kan bulunurmuş. Kirli kan, kalp tarafından solungaçlara gönderilirmiş. Burada temizlenir ve vücuda yayılırmış. Vücutlarında renkli pullar bulunurmuş. Yüzgeç, pul ve kuyrukları daha hızlı hareket etmelerini sağlarmış. Bazı balıklarda kıkırdak bazı balıklarda ise kemik bulunurmuş.

İKİ YAŞAMLILAR

Bu grupta sadece iki canlı türü varmış; kurbağalar ve semenderler. Larvaları suda, yetişkinleri hem karada hem suda yaşayabilirlermiş. Diğer omurgalılardaki gibi vücutları deri ile kaplıymış ancak derileri nemli ve yumuşakmış. Kalplerinde 3 odacık bulunurmuş.

SÜRÜNGENLER

Hiç sürüngen gördün mü? Onlar da hem suda hem karada yaşayabilirlermiş. Vücutları su kaybetmelerini önlemek amacıyla keratin denilen bir tabakayla örtülüymüş. Kış uykusuna yatan sürüngenlerden sadece timsahın 4 odacıklı kalbi varmış. Diğerleri 3 odacıklı kalbe sahipmiş. Sürüngen dostlarımız arasında timsah, kaplumbağa, bukalemun, yeşil kertenkele de bulunurmuş.

KUŞLAR

Havada süzülen o güzel kuşlar da omurgalı hayvan dostlarımızdan. Tüyleri hem uçmalarına hem de ısınmalarına yararmış. Akciğerleriyle solunum yaparlarmış. Kalplerinde iki kulakçık iki karıncık olmak üzere 4 odacık bulunurmuş. Çok ilginç ama dişleri yokmuş. Yumurtlayarak çoğalırlarmış. Tavuk, penguen ve deve kuşları da bu gruba girermiş.

MEMELİLER

Memeli hayvanlar; gagalı, plasentalı ve keseli olmak üzere üç gruba ayrılırmış. Hayvanlar arasında en gelişmiş türlerden biriymiş. Yavrularını doğurarak dünyaya getirirlermiş. Hem suda hem de karada yaşayan türleri varmış. En büyük memeli balina en küçük memeli yarasaymış. Kirpi, sincap, kanguru, fok, kedi, köpek, maymun ve hatta suda yaşamasına rağmen balina da memeli grubuna girermiş.