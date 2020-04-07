Fasulye deneyi nasıl yapılır? Pamukta fasulye çimlendirme/büyütme deneyi

Şimdiden heyecanlanmaya yetti bile bu bilgi, değil mi? Bitkiyi basit malzemeler ve kolay birkaç adımda büyütüp, evimizin bir köşesinde beslemeye devam edeceğiz.

Not: Unutmaman gereken en önemli şey bu yetiştirdiğin bitkinin de bir canlı olduğu ve ona iyi bakman gerektiği olmalı. Bundan sonra ona bakmak senin sorumluluğunda…

Deneyimizin adı: Okul öncesi için pamukta fasulye deneyi

Malzemeler: 10 adet kuru fasulye tanesi, şeffaf bir kap, pamuk ve su

Ayrıca: Bol merak, heyecan ve sabır

Plastik kabın içerisini güzelce pamukla kapla. Fasulyelerini pamukların arasına yerleştir. Fasulyelerin üzerini tekrar pamukla kapla. Son olarak pamuğu suyla ıslat. Sulama işlemi ne çok az ne de çok fazla olmamalı.

Her şeyi hazırladığına göre şimdi olması gerekenleri bir kâğıda yaz. Her adım gerçekleştiğinde ilgili maddenin yanına işaret koy.





OLMASI GEREKENLER

1. Fasulyelerden kökler çıkmalı

2. Köklerden biraz koku gelmeli

3. Çimlenme başlamalı.

UYARI!

Pamuk kurudukça su ilave etmelisin. Çok fazla su koyarsan bitki ve pamuk küflenebilir.