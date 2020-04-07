Sessiz sinema oyunu nasıl oynanır? Sessiz sinema için filmler ve kelimeler

Günün önerisi: Sessiz sinema

Faydaları: Eğlendirir ve yeni bilgiler edinmeni sağlar.



SESSİZ SİNEMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Ailenle ve arkadaşlarınla oynayabilirsin.

Evde ya da sokakta oynanabilen oyunlardan biri olduğu için her yerde oynayabilirsin.

Hiçbir materyale ihtiyacın yok bu oyun için. Sadece oyuncular yeterli.

Oynamadan önce araştırma yaparak kendine liste oluşturabilirsin.





Nasıl Oynanır?

Öncelikle eşit sayıya sahip iki grup kurmalısın. Gruplardan biri bir film adı bulmalı ve diğer gruptan bir oyuncunun kucağına bu adı söylemeli. O oyuncu kendi grup arkadaşlarına bu filmi anlatmalı. Kendisine verilen sürede grup arkadaşları bu filmin adını bilirse o grup kazanır.

Anlatan kişi konuşamaz. Sadece işaret ve mimikleriyle derdini anlatmak zorundadır.

Önce filmin kaç kelime olduğu, yerli mi yabancı mı olduğunu anlatır. Bunu yaparken parmaklarıyla kelime sayısını söylemelidir. Kaçıncı kelimeyi anlattığını yine parmaklarıyla göstererek ifade etmelidir.

Yerli film anlatıyorsa baş parmağını yukarı, yabancı film anlatıyorsa baş parmağını aşağı doğru tutmalı.





Kaç kelime: ✌️

Yerli: 👍

Yabancı: 👎





Grup arkadaşlarının tahmin ettiği kelime anlattığı kelimeye yakın ya da eş anlamlıysa iki işaret parmağını birbirine sürtebilir.

Kelime doğru ama eki varsa iki işaret parmağını birbirine kanca gibi geçirebilir.

İlk grup oyuncusu anlattıktan sonra diğer gruptan bir oyuncu anlatmaya devam eder.

Sessiz Sinema için Film Önerileri

Örümcek Adam

Kuzuların Sessizliği

Evde Tek Başına

Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Geleceğe Dönüş