Ã‡ocuk KitaplarÄ±: Ã‡ocuklar iÃ§in mutlaka okunmasÄ± gereken kitap Ã¶nerileri

Çocuk KitaplarÄ±: Çocuklar için mutlaka okunmasÄ± gereken kitap önerileri
Kitap okumayÄ±, hayal dÃ¼nyamÄ±zÄ± beslemeyi hepimiz Ã§ok seviyoruz. Biliyoruz sen de kitap okuyorsun. Senin iÃ§in en iyi Ã§ocuk ve klasik Ã§ocuk kitaplarÄ± ile ilgili gÃ¼zel bir iÃ§erik hazÄ±rladÄ±k. GÃ¶z atmaya ne dersin?
Ä°LK PLANDA OKUMANI Ã–NERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z 5 Ã‡OCUK KÄ°TABI
1.Â KÃœÃ‡ÃœK PRENS
En iyi Ã§ocuk kitabÄ± Ã¶nerileri arasÄ±nda yer alan bu kitap, eminiz seni Ã§ok etkileyecek. KÃ¼Ã§Ã¼k Prens, Ã§ok tatlÄ± ve akÄ±llÄ± bir Ã§ocuk. Onun gÃ¶zÃ¼nden bÃ¼yÃ¼klerin dÃ¼nyasÄ±nÄ± gÃ¶rmek istersen bu kitabÄ± okumalÄ±sÄ±n. KitabÄ±n yazarÄ± Antoine de Saint Exupery.
2.ÅžEKER PORTAKALI
KitabÄ±n kahramanÄ± Zeze isimli bir Ã§ocuk. Zeze, Brezilyaâ€™da yaÅŸÄ±yor ve ailesi Ã§ok fakir. Buna raÄŸmen Zezeâ€™nin hayal dÃ¼nyasÄ± Ã§ok zengin. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yazar Vasconcelosâ€™un yazdÄ±ÄŸÄ± kitap, kÃ¼tÃ¼phanenin en deÄŸerli kitaplarÄ± arasÄ±nda yer alabilir.
3. DENÄ°ZLER ALTINDA YÄ°RMÄ° BÄ°N FERSAH
Eminiz sen de bizim gibi denizlerin altÄ±ndaki gizemli dÃ¼nyayÄ± merak ediyorsun. Jules Verneâ€™nin senin iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu kitapta, o bÃ¼yÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyaya doÄŸru gizemli bir yolculuk seni bekliyor.
4. MARTI
BaÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan, farklÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸkan martÄ± Jonathan Livingston, seni hikayesine bekliyor. Richard Bachâ€™Ä±n sen ve arkadaÅŸlarÄ±n iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± kitap hayata dair Ã§ok gÃ¼zel dersler veriyor.
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5. KÃœÃ‡ÃœK KARA BALIKÂ
Ä°ranâ€™Ä±n Ã¶nemli yazarlarÄ±ndan biri olan Samed Behrengiâ€™nin masalÄ±nda KÃ¼Ã§Ã¼k Kara BalÄ±k ve hayatÄ± anlatÄ±lÄ±yor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derenin dÄ±ÅŸÄ±nda nasÄ±l bir hayat olduÄŸunu merak edip Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yol alan maceracÄ± bir balÄ±k Kara BalÄ±k.
DÃ¼nya genelinde klasikleÅŸmiÅŸ, animasyonlarÄ± Ã§ekilmiÅŸ, her kÃ¼ltÃ¼rden ve de milletten Ã§ocuÄŸun hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼ besleyen yÃ¼zlerce kitap bulunuyor. Sana kÃ¼tÃ¼phanende yer almasÄ± gereken bu kitaplardan Ã¶rnekler vereceÄŸiz ÅŸimdi. Kim bilir belki yepyeni bir kÃ¼tÃ¼phane arÅŸivcisi olur, Ã¶mrÃ¼n boyunca saklayacaÄŸÄ±n kitaplarÄ± biriktirmeye baÅŸlarsÄ±n.
1. AlÃ¢eddinâ€™in Sihirli LambasÄ±
2. Alice Harikalar DiyarÄ±nda
3. Ã‡ocuk Kalbi
4. Fareli KÃ¶yÃ¼n KavalcÄ±sÄ±
5. Gulliverâ€™in MaceralarÄ±
6. GÃ¼mÃ¼ÅŸ Patenler
7. Hansel ve Gretel
8. KÄ±rmÄ±zÄ± BaÅŸlÄ±klÄ± KÄ±z
9. KibritÃ§i KÄ±z
10. KurÅŸun Asker
11. KÃ¼Ã§Ã¼k Deniz KÄ±zÄ±
12. KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar
13. Oliver Twist
14. Parmak Ã‡ocuk
15. Peter Pan
16. Pinokyo
17. Pollyanna
18. Rapunzel
19. Seksen GÃ¼nde Devri Alem
20. Tom Sawyer
21. Uyuyan GÃ¼zel
Biraz da TÃ¼rk yazarlarÄ±nÄ±n kaleminden Ã§Ä±kan kitaplardan kÃ¼tÃ¼phanene eklemeyi unutma! Sana bir de gÃ¶rev veriyoruz. Bu kitaplarÄ± hangi yazarlar yazmÄ±ÅŸ, bizim iÃ§in araÅŸtÄ±rabilir misin?
1. Dede Korkut
2. Falaka
3. KaÅŸaÄŸÄ±
4. KeloÄŸlan
5. BacaksÄ±z Serisi
Ã‡OCUK KÄ°TAPLARI 2020
Biraz da yeni Ã§Ä±kan kitaplardan Ã¶nerilerimiz var. Bu kitaplardan bazÄ±larÄ± eskiden yazÄ±lmÄ±ÅŸ kitaplarÄ±n yeni baskÄ±larÄ±. Ã‡ocuk kitaplarÄ± 2020 listesinden senin iÃ§in seÃ§tiklerimiz aÅŸaÄŸÄ±da:
1. KuÅŸu Takip Et-ÅžaÅŸkÄ±n Ellie Belly
Yazar: Eliza Teoh
Hayvanlarla konuÅŸabilen kahramanÄ±mÄ±z ve renkli dÃ¼nyasÄ± seni bekliyor.
2. Ejderha Kalpli KÄ±z
Yazar: Stephanie Burgis
Ã‡ok gÃ¼zel hikayeler anlatma yeteceÄŸi olan Silkeâ€™nin, Ã§ikolatalarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ ÅŸehirde baÅŸÄ±ndan geÃ§enler anlatÄ±lÄ±yor.
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3. Koku DelisiÂ
Yazar: AytÃ¼l Akal
Kitapta herkesin bir yeteneÄŸi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Mete ve onun Ã§ok yetenekli arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n maceralarÄ± anlatÄ±lÄ±yor.