Atasözleri ve Anlamları: En Güzel Deyimler ve Çok Kullanılan Atasözü Örnekleri

1. Damlaya damlaya göl olur.

ANLAMI: Bu atasözü olumlu ya da olumsuz anlamda da kullanılabilir. Ufak gördüğün önemsiz şeyler bir araya gelip önemli bir şeye dönüşebilir. Örneğin bozuk paralarını birik-tirerek zamanla çok paran olabilir. Başka bir örnek ise bir arkadaşını sürekli kızdırıp küstü-rürsen onun kızgınlığı büyüyüp seninle küsmesine neden olabilir.

2. Ayağını yorganına göre uzat.

ANLAMI: Harcamalarını kazancına göre ayarlaman gerektiğini anlatan bir atasözü bu. Eğer gelirinden fazla harcarsan sıkıntıya düşebileceğini anlatır.

3. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

ANLAMI: Bir kişinin tek başına yapamadığını iki kişi kolaylıkla yapabilir. Birbirine destek olmanın ve paylaşmanın önemini anlatan güzel bir atasözü.

4. Evdeki hesap çarşıya uymaz.

ANLAMI: Daha önceden planladığın bir iş, onu yaparken aynı şekilde sonuçlanmayabilir. Örneğin bir arkadaşını ziyaret etmeye karar verip program yapabilirsin ama kapısına gitti-ğinde o evde olmayabilir.

5. Ev alma, komşu al.

ANLAMI: Komşular aldığın evden daha önemlidir çünkü eğer evin güzel olsa bile kötü komşuların varsa o ev sana mutluluk vermeyebilir.



6. Gülü seven dikenine katlanır.



ANLAMI: Sevdiğin bir kişi ya da bir iş ile ilgili gelecek sıkıntılara ya da olumsuzluklara kat-lanman gerektiğini anlatıyor bu atasözü.

7. Hazıra dağlar dayanmaz.



ANLAMI: Hazırda olan her şey sürekli harcanıp yerine yenisi konulmazsa tükenir ve zor-luk yaşayabilirsin.

8. İyilik eden iyilik bulur.



ANLAMI: Çevrene iyilik yapıp yardımcı olan biriysen insanlar da sana o şekilde davranır. Yaptıklarının karşılığını mutlaka alırsın.

9. Keskin sirke küpüne zarardır.



ANLAMI: Öfke ile aldığın kararlar doğru olmayıp sonuçları sana zarar verebilir.







10. Üzüm üzüme baka baka kararır.



ANLAMI: Bir arada olan kişiler ya da yakın arkadaşlar zamanla birbirlerinin huyunu kapar ve birbiri gibi davranmaya başlar.

11. Acele işe şeytan karışır.



ANLAMI: Acele ve dikkatsiz yapılan işlerde aksilik yaşanabilir.

12. Abanın kıymeti yağmurda bilinir.



ANLAMI: Zamanında değerini bilmediğimiz şeyler zor zamanlarda ya da ona ihtiyaç duyduğunda kıymetlenebilir.

13. Denize düşen yılana sarılır.



ANLAMI: Hoşlanmadığımız ve sevmediğimiz kişilere zor zamanlarda ihtiyaç duyabiliriz.

14. Acemi katı kapı önünde yük indirir.



ANLAMI: Bir işi üstlenip yarıda bırakma durumunda kullanılır.

15. Dikensiz gül olmaz.



ANLAMI: Her güzel durumda bir kusur ya da hata olabilir.

16. Acı patlıcan kırağı çalmaz.



ANLAMI: Zorluk görmüş kişiler her türlü problemin üstesinden gelebilir.

17. Huylu huyundan vazgeçmez.



ANLAMI: Bir kişinin karakteri neyse hep öyle davranır, değiştiremezsin.

18. Ağaç yaprağıyla gürler.

ANLAMI: İnsan dostları ve arkadaşlarıyla güçlüdür.

19. Besle kargayı oysun gözünü.

ANLAMI: Bir insana yardım eder ve iyilik yaparsınız ama o bunun karşılığında size kötü-lük eder.

20. Esirgenen göze çöp batar.

ANLAMI: Özellikle eşyalar için kullanılan bu atasözü çok önem verilen şeylerin başına hep bir şey geldiğini anlatır.

21. Fare çıktığı deliği bilir.

ANLAMI: Bazıları davranışının sonucunu hesap ederek hareket eder.

22. Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.

ANLAMI: İyi insanlar önlerine kötü durumlar çıksa da olayları güzellikle çözer.

23. Büyük lokma ye büyük söz söyleme.

ANLAMI: Hayatta çok iddialı konuşmamak gerekir. Yapabileceğinden fazla söz vermemek ya da iddia etmemek gerekir.

24. Can çıkmayınca huy çıkmaz.

ANLAMI: Bir insanın huyu ne olursa olsun değişmez.

25. Gün doğmadan neler doğar.



ANLAMI: Kötü durumlar karşısında umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz.

26. Boş çuval ayakta durmaz.

ANLAMI: Bir yere tutunamayan, bir işi beceremeyenler için kullanılır.

27. Öfkeyle kalkan zararla oturur.

ANLAMI: Öfkeyle verilen kararlar her zaman pişmanlığa neden olabilir.

28. Zahmetsiz rahmet olmaz.

ANLAMI: Biri işin sonunda fayda elde etmek istiyorsan emek vermeli ve çok çalışmalısın.

29. Komşuda pişer, bize de düşer.

ANLAMI: Bir eşin dostun başına gelen iyi bir şey bize de fayda sağlayabilir.

30. Sabrın sonu selamettir.

ANLAMI: Kötü durumlarda sabretmeli ve sonundaki iyi durumları beklemeliyiz.

31. Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

ANLAMI: Kötülük yapan ya da bir şeyi çalan kişiler bunun mazeretini de bulmuştur.

32. Laf ile peynir gemisi yürümez.

ANLAMI: Sadece konuşarak işler halledilmez, çalışmak ve emek vermek gerekir.

33. Ne ekersen onu biçersin.

ANLAMI: İyi ya da kötü davranışlarının karşılığını bir gün mutlaka görürsün.

34. Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.

ANLAMI: İnsan ne kadar yükselirse yükselsin bir yerde durur.

35. Ağaç kökünden yıkılır.

ANLAMI: Bir düzen, ayrıntıların değişmesiyle değil temelin bozulmasıyla yıkılır.

36. Ağaç yaşken eğilir.

ANLAMI: İnsan küçükken eğitilmelidir.

37. Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

ANLAMI: Tanrı her yarattığının rızkını verir.

38. Arpa eken darı biçmez.

ANLAMI: Kötü davranışın karşılığı iyi olmaz.

39. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

ANLAMI: Bir kadının karakterini anlamak için annesinin davranışlarına bakabilir, fikir sahibi olabilirsiniz.

40. Atına bakan ardına bakmaz.

ANLAMI: Görevini doğru yapan kimse kendisini kötü duruma düşmekten kurtarmış olur.

41. Aklın yolu birdir.

ANLAMI: İyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır.

42. Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.

ANLAMI: Allah, maddi durumu iyi olmayanlara durumlarına uygun bir yaşama düzeni verir.

43. Armudun iyisini ayılar yer.

ANLAMI: Bazıları kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi elde edince kullanılır.

44. Av vuranın değil, alanındır.

ANLAMI: Bir eşyadan, sahibi değil de başkası yararlanıyorsa asıl sahip yararlanan kişidir.

45.Al elmaya taş atan çok olur.

ANLAMI: Değerli kimselere sataşan çok olur.

46. Aç doymam, tok acıkmam sanır.

ANLAMI: Aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, varlıklı insan ise daha fazlasını ister.

47. Akıl adama sermaye.

ANLAMI: İnsanın aklı ona birçok başarının yolunu açar.

48 İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

ANLAMI: İki işi aynı anda yapmak zordur.

49. İlk vuran okçu.

ANLAMI: Sonuca başkalarından önce ulaşan başarılı olur.

50. İnsan ayaktan at tırnaktan kapar.

ANLAMI: At nasıl ki birçok hastalığı tırnağından kaparsa insan da ayaktan üşütür.

51. İnsan beşer bazen şaşar.

ANLAMI: İyi insanlar bile arada yanlış yapabilir.

52. İnsanı gam duvarı nem yıkar.

ANLAMI: Nasıl nemli duvar zamanla çürürse insanı da üzüntü hasta edebilir.

53. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın.

ANLAMI: Bir insan yaşadığı kötü bir durumda herkes tarafından kötülenebilir. Bunu yaşayacağına ölse daha iyi anlamında kullanılır.

54. İnsanın canı acıyan yerindedir.

ANLAMI: Bir yerimiz acıdığında canımız orda sanırız.

55. İnsanın vatanı doğduğu yer değil doyduğu yerdir.

ANLAMI: İnsan doğduğu yeri değil geçimini sağladığı yeri yurt edinir.

56. İnsanoğlu çiğ süt emmiş.

ANLAMI: İnsanoğlunun nankör olduğunu anlatır.

57. İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

ANLAMI: Bir insan yaşlansa da aynı karaktere sahiptir.

58. İp inceldiği yerden kopar.

ANLAMI: Yaşanan kötü durumlarda kullanılır. En zayıf, en kötü zamanlarda kavga çıkabi-lir ya da işler ters gidebilir.

59. İti an, çomağı hazırla.



ANLAMI: Sevilmeyen biri hakkında konuşulunca o ortama gelirse söylenir.

60. İşleyen demir pas tutmaz.

ANLAMI: Tembel kişiler işi unutur, yapamaz hale gelir. Oysa çalışkan insanlar çalıştıkça başarılı olur.

61. İş bilenin kılıç kuşanın.

ANLAMI: Her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır.

62. İki baş bir kazanda kaynamaz.

ANLAMI: Tamamen farklı düşüncelere sahip kişiler bir arada duramaz.

63. İt ürür, kervan yürür.

ANLAMI: Gerçekleşmesi doğal olan işler engellenemez.

64. İti an, çomağı eline al.

ANLAMI: Birinin adı geçtiğinde yanınıza geldiyse kullanılır.

65. İtle yatan bitle kalkar.

ANLAMI: Kötü kimselerle ilişki kuranlar kötü huylar edinirler.

66. İt ite buyurur, it de kuyruğuna.

ANLAMI: Bir insan bir işi birine söyler o da başkasına.

67. İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

ANLAMI: Babaya ün kazandıran da el içine çıkamayacak bir duruma düşüren de çocuk-larının tutumlarıdır.

68. Kanı kanla yumazlar, kanı su ile yurlar.

ANLAMI: Kötülük kötülükle düzelmez, iyilikle düzeltmek gerekir.

69. Kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış.

ANLAMI: Kardeşler ne kadar geçimsiz olsalar da kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler.

70. Kasap et derdinde koyun can derdinde.

ANLAMI: Bir insan yaşadığı kötü durumdan dertlenirken bir diğer ondan fayda sağlamak peşinde olabilir.

71. Karga mandayı babası hayrına bitlemez.

ANLAMI: Biri başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.

72. Karpuz kabuğunu görmeden denize girme.

ANLAMI: Bir işi en uygun zamanı gelmeden yapma.

73. İyi dost kara günde belli olur.

ANLAMI: Dostunun iyi olup olmadığı yaşadığın kötü zamanlarda belli olur.

74. Kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz.

ANLAMI: Hiçbir iş karşılıksız yapılmaz.

75. İyi adam lafının üstüne gelir.

ANLAMI: Bir insandan konuşulunca geliyorsa böyle söylenir.

76. Sabrın sonu selamettir.

ANLAMI: Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır.

77. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.

ANLAMI: Kötü bir durum iyiye dönecekse bunu yapacak kimse işin üstüne gelir.

78.Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

ANLAMI: Mart ayındaki şiddetli soğuklarda insanlar ellerine geçen her şeyi yakmak zorunda kalırlar.

79. Mart ayı dert ayı.

ANLAMI: Bu ayda havalar değişken olduğu için sık hasta olunur.

80. Mal, melameti örter.



ANLAMI: Zenginlik, kişinin ayıplarını, kusurlarını kapatır.

81. Kaza, geliyorum demez.

ANLAMI: Bir insanın başına kötü bir durum geldiğinde bu durumun habersiz geldiğini belirtmek için kullanılır.

82. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

ANLAMI: Büyük bir fayda sağlayacağınız iş için harcama yapmak normaldir.

83. Kedi uzanamadığı ciğere murdar der.

ANLAMI: İnsan erişemediği şeyler için kötü konuşabilir.

84. Sanat altın bileziktir.

ANLAMI: İnsanın zanaati, değeri hiç eksilmeyen bir servettir.

85. Sabah ola, hayrola.

ANLAMI: Sabah olsun, o vakte kadar iş belki düzelir.

86. Mazlumun ahı yerde kalmaz.

ANLAMI: Zulüm gören kimsenin bedduası tutar.

87. Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.

ANLAMI: Birinin ölünce ya da hayatımızdan çıkınca değer kazandığı durumlarda kullanılır.

88. Kendi düşen ağlamaz.

ANLAMI: Kendi verdiği kararlar sonucu kötü duruma düşsen kişi kimseyi suçlayamaz.

89. Para parayı çeker.

ANLAMI: Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır.

90. Kılavuzu karga olanın burnu boktan ayrılmaz.

ANLAMI: Yanlış kişiden akıl alanlar hep kötü sonuçlarla karşılaşır.

91. Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar.

ANLAMI: Eğer kaderinde yaşanacak bir şey varsa onu yaşayacaksın.

92. Kız evi naz evi.

ANLAMI: Genelde evlilik döneminde kullanılır ve kız evinde istenilen şeyler için kullanılır.

93. Kızını dövmeyen dizini döver.

ANLAMI: Kızını iyi eğitmeyen ona sahip çıkmayan kişiler sonra onun yaşadığı kötü durumlarda kendini şuçlar.

94. Keçide de sakal var.

ANLAMI: Sakal, kişiye değer kazandırmaz.

95. Kimsenin ettiği yanına kalmaz.

ANLAMI: Yapılan kötülükler insana bir şekilde geri döner.

96. Kimse ayranım ekşi demez.

ANLAMI: Kimse kendine ya da malına kötü demez.

97. Kol kırılır yen içinde kalır.

ANLAMI: Aile içinde yaşanan bazı kötü durumlar aile içinde kalır.

98. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

ANLAMI: Komşular hep birbirine yardım etmelidir.

99. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

ANLAMI: Birinin sahip olduğu ve onun için sıradan olan bir şey bir diğerine çok değerli görünebilir.

100. Kork Allah’tan korkmayandan.

ANLAMI: Allah korkusu olmayan insanlardan korkman gerektiğini anlatır.