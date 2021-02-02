Atasözleri ve Anlamları: En Güzel Deyimler ve Çok Kullanılan Atasözü Örnekleri
Atalarımız yaşadıklarından yola çıkarak birçok özlü sözler etmiş. Bu sözlerin her birinin bir anlamı ve verdiği ders var. Bu özlü sözlere de atasözü diyoruz. Şimdi sana en çok kullanılan ve en çok bilinen 100 tane atasözünü açıklayacağız.
1. Damlaya damlaya göl olur.
ANLAMI: Bu atasözü olumlu ya da olumsuz anlamda da kullanılabilir. Ufak gördüğün önemsiz şeyler bir araya gelip önemli bir şeye dönüşebilir. Örneğin bozuk paralarını birik-tirerek zamanla çok paran olabilir. Başka bir örnek ise bir arkadaşını sürekli kızdırıp küstü-rürsen onun kızgınlığı büyüyüp seninle küsmesine neden olabilir.
2. Ayağını yorganına göre uzat.
ANLAMI: Harcamalarını kazancına göre ayarlaman gerektiğini anlatan bir atasözü bu. Eğer gelirinden fazla harcarsan sıkıntıya düşebileceğini anlatır.
3. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
ANLAMI: Bir kişinin tek başına yapamadığını iki kişi kolaylıkla yapabilir. Birbirine destek olmanın ve paylaşmanın önemini anlatan güzel bir atasözü.
4. Evdeki hesap çarşıya uymaz.
ANLAMI: Daha önceden planladığın bir iş, onu yaparken aynı şekilde sonuçlanmayabilir. Örneğin bir arkadaşını ziyaret etmeye karar verip program yapabilirsin ama kapısına gitti-ğinde o evde olmayabilir.
5. Ev alma, komşu al.
ANLAMI: Komşular aldığın evden daha önemlidir çünkü eğer evin güzel olsa bile kötü komşuların varsa o ev sana mutluluk vermeyebilir.
6. Gülü seven dikenine katlanır.
ANLAMI: Sevdiğin bir kişi ya da bir iş ile ilgili gelecek sıkıntılara ya da olumsuzluklara kat-lanman gerektiğini anlatıyor bu atasözü.
7. Hazıra dağlar dayanmaz.
ANLAMI: Hazırda olan her şey sürekli harcanıp yerine yenisi konulmazsa tükenir ve zor-luk yaşayabilirsin.
8. İyilik eden iyilik bulur.
ANLAMI: Çevrene iyilik yapıp yardımcı olan biriysen insanlar da sana o şekilde davranır. Yaptıklarının karşılığını mutlaka alırsın.
9. Keskin sirke küpüne zarardır.
ANLAMI: Öfke ile aldığın kararlar doğru olmayıp sonuçları sana zarar verebilir.
10. Üzüm üzüme baka baka kararır.
ANLAMI: Bir arada olan kişiler ya da yakın arkadaşlar zamanla birbirlerinin huyunu kapar ve birbiri gibi davranmaya başlar.
11. Acele işe şeytan karışır.
ANLAMI: Acele ve dikkatsiz yapılan işlerde aksilik yaşanabilir.
12. Abanın kıymeti yağmurda bilinir.
ANLAMI: Zamanında değerini bilmediğimiz şeyler zor zamanlarda ya da ona ihtiyaç duyduğunda kıymetlenebilir.
13. Denize düşen yılana sarılır.
ANLAMI: Hoşlanmadığımız ve sevmediğimiz kişilere zor zamanlarda ihtiyaç duyabiliriz.
14. Acemi katı kapı önünde yük indirir.
ANLAMI: Bir işi üstlenip yarıda bırakma durumunda kullanılır.
15. Dikensiz gül olmaz.
ANLAMI: Her güzel durumda bir kusur ya da hata olabilir.
16. Acı patlıcan kırağı çalmaz.
ANLAMI: Zorluk görmüş kişiler her türlü problemin üstesinden gelebilir.
17. Huylu huyundan vazgeçmez.
ANLAMI: Bir kişinin karakteri neyse hep öyle davranır, değiştiremezsin.
18. Ağaç yaprağıyla gürler.
ANLAMI: İnsan dostları ve arkadaşlarıyla güçlüdür.
19. Besle kargayı oysun gözünü.
ANLAMI: Bir insana yardım eder ve iyilik yaparsınız ama o bunun karşılığında size kötü-lük eder.
20. Esirgenen göze çöp batar.
ANLAMI: Özellikle eşyalar için kullanılan bu atasözü çok önem verilen şeylerin başına hep bir şey geldiğini anlatır.
21. Fare çıktığı deliği bilir.
ANLAMI: Bazıları davranışının sonucunu hesap ederek hareket eder.
22. Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
ANLAMI: İyi insanlar önlerine kötü durumlar çıksa da olayları güzellikle çözer.
23. Büyük lokma ye büyük söz söyleme.
ANLAMI: Hayatta çok iddialı konuşmamak gerekir. Yapabileceğinden fazla söz vermemek ya da iddia etmemek gerekir.
24. Can çıkmayınca huy çıkmaz.
ANLAMI: Bir insanın huyu ne olursa olsun değişmez.
25. Gün doğmadan neler doğar.
ANLAMI: Kötü durumlar karşısında umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz.
26. Boş çuval ayakta durmaz.
ANLAMI: Bir yere tutunamayan, bir işi beceremeyenler için kullanılır.
27. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
ANLAMI: Öfkeyle verilen kararlar her zaman pişmanlığa neden olabilir.
28. Zahmetsiz rahmet olmaz.
ANLAMI: Biri işin sonunda fayda elde etmek istiyorsan emek vermeli ve çok çalışmalısın.
29. Komşuda pişer, bize de düşer.
ANLAMI: Bir eşin dostun başına gelen iyi bir şey bize de fayda sağlayabilir.
30. Sabrın sonu selamettir.
ANLAMI: Kötü durumlarda sabretmeli ve sonundaki iyi durumları beklemeliyiz.
31. Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
ANLAMI: Kötülük yapan ya da bir şeyi çalan kişiler bunun mazeretini de bulmuştur.
32. Laf ile peynir gemisi yürümez.
ANLAMI: Sadece konuşarak işler halledilmez, çalışmak ve emek vermek gerekir.
33. Ne ekersen onu biçersin.
ANLAMI: İyi ya da kötü davranışlarının karşılığını bir gün mutlaka görürsün.
34. Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.
ANLAMI: İnsan ne kadar yükselirse yükselsin bir yerde durur.
35. Ağaç kökünden yıkılır.
ANLAMI: Bir düzen, ayrıntıların değişmesiyle değil temelin bozulmasıyla yıkılır.
36. Ağaç yaşken eğilir.
ANLAMI: İnsan küçükken eğitilmelidir.
37. Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.
ANLAMI: Tanrı her yarattığının rızkını verir.
38. Arpa eken darı biçmez.
ANLAMI: Kötü davranışın karşılığı iyi olmaz.
39. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.
ANLAMI: Bir kadının karakterini anlamak için annesinin davranışlarına bakabilir, fikir sahibi olabilirsiniz.
40. Atına bakan ardına bakmaz.
ANLAMI: Görevini doğru yapan kimse kendisini kötü duruma düşmekten kurtarmış olur.
41. Aklın yolu birdir.
ANLAMI: İyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır.
42. Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.
ANLAMI: Allah, maddi durumu iyi olmayanlara durumlarına uygun bir yaşama düzeni verir.
43. Armudun iyisini ayılar yer.
ANLAMI: Bazıları kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi elde edince kullanılır.
44. Av vuranın değil, alanındır.
ANLAMI: Bir eşyadan, sahibi değil de başkası yararlanıyorsa asıl sahip yararlanan kişidir.
45.Al elmaya taş atan çok olur.
ANLAMI: Değerli kimselere sataşan çok olur.
46. Aç doymam, tok acıkmam sanır.
ANLAMI: Aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, varlıklı insan ise daha fazlasını ister.
47. Akıl adama sermaye.
ANLAMI: İnsanın aklı ona birçok başarının yolunu açar.
48 İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
ANLAMI: İki işi aynı anda yapmak zordur.
49. İlk vuran okçu.
ANLAMI: Sonuca başkalarından önce ulaşan başarılı olur.
50. İnsan ayaktan at tırnaktan kapar.
ANLAMI: At nasıl ki birçok hastalığı tırnağından kaparsa insan da ayaktan üşütür.
51. İnsan beşer bazen şaşar.
ANLAMI: İyi insanlar bile arada yanlış yapabilir.
52. İnsanı gam duvarı nem yıkar.
ANLAMI: Nasıl nemli duvar zamanla çürürse insanı da üzüntü hasta edebilir.
53. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın.
ANLAMI: Bir insan yaşadığı kötü bir durumda herkes tarafından kötülenebilir. Bunu yaşayacağına ölse daha iyi anlamında kullanılır.
54. İnsanın canı acıyan yerindedir.
ANLAMI: Bir yerimiz acıdığında canımız orda sanırız.
55. İnsanın vatanı doğduğu yer değil doyduğu yerdir.
ANLAMI: İnsan doğduğu yeri değil geçimini sağladığı yeri yurt edinir.
56. İnsanoğlu çiğ süt emmiş.
ANLAMI: İnsanoğlunun nankör olduğunu anlatır.
57. İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
ANLAMI: Bir insan yaşlansa da aynı karaktere sahiptir.
58. İp inceldiği yerden kopar.
ANLAMI: Yaşanan kötü durumlarda kullanılır. En zayıf, en kötü zamanlarda kavga çıkabi-lir ya da işler ters gidebilir.
59. İti an, çomağı hazırla.
ANLAMI: Sevilmeyen biri hakkında konuşulunca o ortama gelirse söylenir.
60. İşleyen demir pas tutmaz.
ANLAMI: Tembel kişiler işi unutur, yapamaz hale gelir. Oysa çalışkan insanlar çalıştıkça başarılı olur.
61. İş bilenin kılıç kuşanın.
ANLAMI: Her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır.
62. İki baş bir kazanda kaynamaz.
ANLAMI: Tamamen farklı düşüncelere sahip kişiler bir arada duramaz.
63. İt ürür, kervan yürür.
ANLAMI: Gerçekleşmesi doğal olan işler engellenemez.
64. İti an, çomağı eline al.
ANLAMI: Birinin adı geçtiğinde yanınıza geldiyse kullanılır.
65. İtle yatan bitle kalkar.
ANLAMI: Kötü kimselerle ilişki kuranlar kötü huylar edinirler.
66. İt ite buyurur, it de kuyruğuna.
ANLAMI: Bir insan bir işi birine söyler o da başkasına.
67. İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
ANLAMI: Babaya ün kazandıran da el içine çıkamayacak bir duruma düşüren de çocuk-larının tutumlarıdır.
68. Kanı kanla yumazlar, kanı su ile yurlar.
ANLAMI: Kötülük kötülükle düzelmez, iyilikle düzeltmek gerekir.
69. Kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış.
ANLAMI: Kardeşler ne kadar geçimsiz olsalar da kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler.
70. Kasap et derdinde koyun can derdinde.
ANLAMI: Bir insan yaşadığı kötü durumdan dertlenirken bir diğer ondan fayda sağlamak peşinde olabilir.
71. Karga mandayı babası hayrına bitlemez.
ANLAMI: Biri başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.
72. Karpuz kabuğunu görmeden denize girme.
ANLAMI: Bir işi en uygun zamanı gelmeden yapma.
73. İyi dost kara günde belli olur.
ANLAMI: Dostunun iyi olup olmadığı yaşadığın kötü zamanlarda belli olur.
74. Kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz.
ANLAMI: Hiçbir iş karşılıksız yapılmaz.
75. İyi adam lafının üstüne gelir.
ANLAMI: Bir insandan konuşulunca geliyorsa böyle söylenir.
76. Sabrın sonu selamettir.
ANLAMI: Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır.
77. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.
ANLAMI: Kötü bir durum iyiye dönecekse bunu yapacak kimse işin üstüne gelir.
78.Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
ANLAMI: Mart ayındaki şiddetli soğuklarda insanlar ellerine geçen her şeyi yakmak zorunda kalırlar.
79. Mart ayı dert ayı.
ANLAMI: Bu ayda havalar değişken olduğu için sık hasta olunur.
80. Mal, melameti örter.
ANLAMI: Zenginlik, kişinin ayıplarını, kusurlarını kapatır.
81. Kaza, geliyorum demez.
ANLAMI: Bir insanın başına kötü bir durum geldiğinde bu durumun habersiz geldiğini belirtmek için kullanılır.
82. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
ANLAMI: Büyük bir fayda sağlayacağınız iş için harcama yapmak normaldir.
83. Kedi uzanamadığı ciğere murdar der.
ANLAMI: İnsan erişemediği şeyler için kötü konuşabilir.
84. Sanat altın bileziktir.
ANLAMI: İnsanın zanaati, değeri hiç eksilmeyen bir servettir.
85. Sabah ola, hayrola.
ANLAMI: Sabah olsun, o vakte kadar iş belki düzelir.
86. Mazlumun ahı yerde kalmaz.
ANLAMI: Zulüm gören kimsenin bedduası tutar.
87. Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.
ANLAMI: Birinin ölünce ya da hayatımızdan çıkınca değer kazandığı durumlarda kullanılır.
88. Kendi düşen ağlamaz.
ANLAMI: Kendi verdiği kararlar sonucu kötü duruma düşsen kişi kimseyi suçlayamaz.
89. Para parayı çeker.
ANLAMI: Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır.
90. Kılavuzu karga olanın burnu boktan ayrılmaz.
ANLAMI: Yanlış kişiden akıl alanlar hep kötü sonuçlarla karşılaşır.
91. Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar.
ANLAMI: Eğer kaderinde yaşanacak bir şey varsa onu yaşayacaksın.
92. Kız evi naz evi.
ANLAMI: Genelde evlilik döneminde kullanılır ve kız evinde istenilen şeyler için kullanılır.
93. Kızını dövmeyen dizini döver.
ANLAMI: Kızını iyi eğitmeyen ona sahip çıkmayan kişiler sonra onun yaşadığı kötü durumlarda kendini şuçlar.
94. Keçide de sakal var.
ANLAMI: Sakal, kişiye değer kazandırmaz.
95. Kimsenin ettiği yanına kalmaz.
ANLAMI: Yapılan kötülükler insana bir şekilde geri döner.
96. Kimse ayranım ekşi demez.
ANLAMI: Kimse kendine ya da malına kötü demez.
97. Kol kırılır yen içinde kalır.
ANLAMI: Aile içinde yaşanan bazı kötü durumlar aile içinde kalır.
98. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
ANLAMI: Komşular hep birbirine yardım etmelidir.
99. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
ANLAMI: Birinin sahip olduğu ve onun için sıradan olan bir şey bir diğerine çok değerli görünebilir.
100. Kork Allah’tan korkmayandan.
ANLAMI: Allah korkusu olmayan insanlardan korkman gerektiğini anlatır.