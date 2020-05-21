Ünlü bilim insanları
Dünyaya buluşları ile yön veren, hayatımızı kolaylaştıran, yüzyıllar boyunca unutulmayan bilim insanları onlar… Bazılarını tanıyorsun bazılarının ise ismini duyduğuna eminiz.
İsimleri tarih kitaplarında, internet ortamında sıkça karşına çıkacak bu değerli büyüklerini tüm özellikleriyle tanıma zamanı geldi. Bakalım neler yapmışlar, ne zaman yaşamışlar, buluşları günümüzde hangi işimize yarıyor.
Bilim insanlarının buluşları, hayatları, sözleri ve kendilerine has özellikleri
Isaac Newton
Kimlik kartı
Doğum ve vefat yılı: 1643-1727
Nereli: İngiltere
İlgilendiği bilim dalı: Fizik, matematik, astronomi ve felsefe
Bilim tarihinin en önemli ve etkileyici bilim insanlarından biri olan Newton, çalışmalarını doğduğu ülke olan İngiltere’de yapmış. Orta halli bir çiftçi ailesinin çocuğu olan Newton, 12 yaşında koleje girmiş ve yüksek dereceyle bitirmiş. Karakter olarak biraz çekingen biriymiş. Bu, ilerleyen yıllarda da bazı buluşlarını ortaya çıkarmasına engel olan bir özelliği olmuş.
Matematik alanında yeni formüller, aynalı teleskobun geliştirilmesi ve kütle çekimi ile ilgili geliştirmiş olduğu kuramı ile tarihe adını yazdırmış ünlü bilim insanı olmuş.
Ünlü sözü
“Yukarıya çıkan her şey aşağıya düşmek zorundadır.”
Louis Pasteur
Kimlik kartı
Doğum ve vefat yılı: 1822-1895
Nereli: Fransa
İlgilendiği bilim dalı: Mikrobiyoloji ve kimya
Günümüzde tükettiğimiz pastörize sütler var ya işte onların o kadar uzun süre dayanmaları hep Louise Pasteur sayesinde. Mayalanma ve bulaşan hastalıklarda mikroorganizmaların rolünün önemli olduğunu, kendiliğinden türeme diye bir şey olmadığını bulmuş. Böylece pastörize denilen sistemi icat etmiş. Onun dışında kuduz aşısı için geliştirmiş olduğu aşıyla birçok insanın hayatını kurtarmış.
Ünlü sözü
“Daima yukarıya bak, bilmediğin şeyleri öğren ve her gün yükselmeye çalış.”
Marie Curie
Kimlik kartı
Doğum ve vefat yılı: 1867-1934
Nereli: Polonya
İlgilendiği bilim dalı: Kimya
Tam ismi Marie Salomea Sklodowska olan bilim insanı radyoaktiviteyi keşfetmiş. Radyum elementini ayrıştırmayı başarmış ve yaptığı bu çalışmalarla Nobel ödülü kazanmış. Hem fizik hem de kimya alanında Nobel alan ilk bilim insanı olarak da tarihe ismini yazdırmış.
Ünlü sözü
“Hayatta hiçbir şeyden korkmayın. Yalnız her şeyi anlamaya çalışın.”
Alan Turing
Kimlik kartı
Doğum ve vefat yılı: 1912-1954
Nereli: İngiltere
İlgilendiği bilim dalı: Matematik, bilişim, kriptoloji (şifre bilimi)
Bilgisayar ile ilgili temel ve en önemli buluşların sahibi olan Turing, geliştirdiği Turing testi ile ünlüymüş. Bu bilgisayarların düşünmeye yeteneği olup olmadığı ile ilgili bir çalışmaymış. Savaş döneminde düşmanlara ait şifrelerin çözülmesi, modern bilgisayarın temellerinin atılması gibi çalışmalarıyla oldukça ünlenmiş.
Ünlü sözü
“Bir bilgisayar, bir insanı kandırıp kendisinin bir insan olduğuna inandırabilirse, zeki denilmeyi hak eder.”
Niels Bohr
Kimlik kartı
Doğum ve vefat yılı: 1885-1962
Nereli: Danimarka
İlgilendiği bilim dalı: Fizik
Nobel ödülü kazanmış bilim insanlarından biri olan Bohr, kuantum kuramıyla ilgili bir atom modeli geliştirerek bilim dünyasına armağan etmiş. Ayrıca atom çekirdeği ile ilgili geliştirdiği kuramla da fizik alanında büyük gelişme sağlanmasına yardımcı olmuş.
Ünlü sözü
“Uzman, çok dar bir alanda yapılabilecek tüm hataları yapmış kişidir.”
Charles Darwin
Kimlik kartı
Doğum ve vefat yılı: 1809-1892
Nereli: İngiltere
İlgilendiği bilim dalı: Biyoloji
Evrim kuramının kurucusu olan bilim insanı tüm insanlığın ortak türlerden üreyip, dünyada çoğaldığını söylemiş. Tüm çalışmalarını da “Türlerin kökenleri” adlı kitabında yayımlamış.
Ünlü sözü
“Gelecek, eğer çocuklarla çevriliyse, günümüzden ne kadar da üstündür!”
Nikola Tesla
Kimlik kartı
Doğum ve vefat yılı: 1856-1943
Nereli: Hırvatistan
İlgilendiği bilim dalı: Fizik
Elektriğin kablosuz taşınabilmesi en önemli buluşlarından biri olan mucidin geliştirdiği 20’den fazla icadı varmış. En büyük rakibi ise Thomas Edison’muş. Mikrodalga fırın bile onun icadıymış.
Ünlü sözü
“Eğer nefretinizi elektriğe çevirebilseydiniz, bu tüm dünyayı aydınlatmaya yeterdi.”
Alberst Einstein
Kimlik kartı
Doğum ve vefat yılı: 1879-1955
Nereli: Almanya
İlgilendiği bilim dalı: Fizik
Kütle ve enerji eşitliğini bulmuş, “özel görelilik kuramı” adlı fizik için çok önemli bir kurama imza atmıştır. Bunlar dışında sayısız inceleme ve araştırması olan bilim insanı, okul hayatında çok başarısız ve ilgisiz bir öğrenciymiş. Buna rağmen zekası ve ileri görüşlülüğüyle herkesin tanıdığı bir bilim insanı olmuş.
Ünlü sözü
“Yaşam, bisiklet sürmeye benzer. Dengeyi sağlamak için pedal çevirmeye devam etmek gerekir.”