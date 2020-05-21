Ünlü bilim insanları

İsimleri tarih kitaplarında, internet ortamında sıkça karşına çıkacak bu değerli büyüklerini tüm özellikleriyle tanıma zamanı geldi. Bakalım neler yapmışlar, ne zaman yaşamışlar, buluşları günümüzde hangi işimize yarıyor.

Bilim insanlarının buluşları, hayatları, sözleri ve kendilerine has özellikleri





Isaac Newton

Kimlik kartı

Doğum ve vefat yılı: 1643-1727

Nereli: İngiltere

İlgilendiği bilim dalı: Fizik, matematik, astronomi ve felsefe

Bilim tarihinin en önemli ve etkileyici bilim insanlarından biri olan Newton, çalışmalarını doğduğu ülke olan İngiltere’de yapmış. Orta halli bir çiftçi ailesinin çocuğu olan Newton, 12 yaşında koleje girmiş ve yüksek dereceyle bitirmiş. Karakter olarak biraz çekingen biriymiş. Bu, ilerleyen yıllarda da bazı buluşlarını ortaya çıkarmasına engel olan bir özelliği olmuş.

Matematik alanında yeni formüller, aynalı teleskobun geliştirilmesi ve kütle çekimi ile ilgili geliştirmiş olduğu kuramı ile tarihe adını yazdırmış ünlü bilim insanı olmuş.

Ünlü sözü

“Yukarıya çıkan her şey aşağıya düşmek zorundadır.”

Louis Pasteur

Kimlik kartı

Doğum ve vefat yılı: 1822-1895

Nereli: Fransa

İlgilendiği bilim dalı: Mikrobiyoloji ve kimya

Günümüzde tükettiğimiz pastörize sütler var ya işte onların o kadar uzun süre dayanmaları hep Louise Pasteur sayesinde. Mayalanma ve bulaşan hastalıklarda mikroorganizmaların rolünün önemli olduğunu, kendiliğinden türeme diye bir şey olmadığını bulmuş. Böylece pastörize denilen sistemi icat etmiş. Onun dışında kuduz aşısı için geliştirmiş olduğu aşıyla birçok insanın hayatını kurtarmış.

Ünlü sözü

“Daima yukarıya bak, bilmediğin şeyleri öğren ve her gün yükselmeye çalış.”

Marie Curie

Kimlik kartı

Doğum ve vefat yılı: 1867-1934

Nereli: Polonya

İlgilendiği bilim dalı: Kimya

Tam ismi Marie Salomea Sklodowska olan bilim insanı radyoaktiviteyi keşfetmiş. Radyum elementini ayrıştırmayı başarmış ve yaptığı bu çalışmalarla Nobel ödülü kazanmış. Hem fizik hem de kimya alanında Nobel alan ilk bilim insanı olarak da tarihe ismini yazdırmış.

Ünlü sözü

“Hayatta hiçbir şeyden korkmayın. Yalnız her şeyi anlamaya çalışın.”

Alan Turing

Kimlik kartı

Doğum ve vefat yılı: 1912-1954

Nereli: İngiltere

İlgilendiği bilim dalı: Matematik, bilişim, kriptoloji (şifre bilimi)

Bilgisayar ile ilgili temel ve en önemli buluşların sahibi olan Turing, geliştirdiği Turing testi ile ünlüymüş. Bu bilgisayarların düşünmeye yeteneği olup olmadığı ile ilgili bir çalışmaymış. Savaş döneminde düşmanlara ait şifrelerin çözülmesi, modern bilgisayarın temellerinin atılması gibi çalışmalarıyla oldukça ünlenmiş.

Ünlü sözü

“Bir bilgisayar, bir insanı kandırıp kendisinin bir insan olduğuna inandırabilirse, zeki denilmeyi hak eder.”

Niels Bohr

Kimlik kartı

Doğum ve vefat yılı: 1885-1962

Nereli: Danimarka

İlgilendiği bilim dalı: Fizik

Nobel ödülü kazanmış bilim insanlarından biri olan Bohr, kuantum kuramıyla ilgili bir atom modeli geliştirerek bilim dünyasına armağan etmiş. Ayrıca atom çekirdeği ile ilgili geliştirdiği kuramla da fizik alanında büyük gelişme sağlanmasına yardımcı olmuş.

Ünlü sözü

“Uzman, çok dar bir alanda yapılabilecek tüm hataları yapmış kişidir.”

Charles Darwin

Kimlik kartı

Doğum ve vefat yılı: 1809-1892

Nereli: İngiltere

İlgilendiği bilim dalı: Biyoloji

Evrim kuramının kurucusu olan bilim insanı tüm insanlığın ortak türlerden üreyip, dünyada çoğaldığını söylemiş. Tüm çalışmalarını da “Türlerin kökenleri” adlı kitabında yayımlamış.

Ünlü sözü

“Gelecek, eğer çocuklarla çevriliyse, günümüzden ne kadar da üstündür!”

Nikola Tesla

Kimlik kartı

Doğum ve vefat yılı: 1856-1943

Nereli: Hırvatistan

İlgilendiği bilim dalı: Fizik

Elektriğin kablosuz taşınabilmesi en önemli buluşlarından biri olan mucidin geliştirdiği 20’den fazla icadı varmış. En büyük rakibi ise Thomas Edison’muş. Mikrodalga fırın bile onun icadıymış.

Ünlü sözü

“Eğer nefretinizi elektriğe çevirebilseydiniz, bu tüm dünyayı aydınlatmaya yeterdi.”

Alberst Einstein

Kimlik kartı

Doğum ve vefat yılı: 1879-1955

Nereli: Almanya

İlgilendiği bilim dalı: Fizik

Kütle ve enerji eşitliğini bulmuş, “özel görelilik kuramı” adlı fizik için çok önemli bir kurama imza atmıştır. Bunlar dışında sayısız inceleme ve araştırması olan bilim insanı, okul hayatında çok başarısız ve ilgisiz bir öğrenciymiş. Buna rağmen zekası ve ileri görüşlülüğüyle herkesin tanıdığı bir bilim insanı olmuş.

Ünlü sözü

“Yaşam, bisiklet sürmeye benzer. Dengeyi sağlamak için pedal çevirmeye devam etmek gerekir.”