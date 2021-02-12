Bez Bebek Yapımı Ve Malzemeleri: En Kolay Oyuncak Bebek Nasıl Yapılır?



Bez bebek yapımı oldukça kolay bir oyuncak yapma yoludur. Eski zamanlardan beri fazla kumaş parçalarını değerlendirerek oyuncak yapmak tercih edilen bir yöntemdir. Üstelik çocuklar için farklı gelen bu oyuncaklar ilgi çekici olacaktır.



Köpek Bebek Yapımı ve Malzemeleri



Köpek bebek yapımı, evinizde bulunan bez parçaları kullanarak yapabileceğiniz bir oyuncaktır. Aynı zamanda son zamanlar da oldukça popüler olarak örülmekte olan amigurumi tekniği ile de oldukça güzel köpek modelleri yapabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz bebekler hem birlikte güzel vakit geçirmenizi sağlar hem de sonrasında eğlenceli bir şekilde vakit geçirmenizi sağlar.



İhtiyacınız olan malzemeler ise; iğne, iplik, kalem, elyaf, kumaş parçaları, yapışkan göz olarak ifade edilebilir. İlk olarak yapmak istediğiniz köpek bebeğin şeklini kumaşa çizerek ve keserek başlayabilirsiniz. Tüm parçaları kestikten sonra birbirine dikmeniz gerekmektedir. İçini de elyaf doldurduktan sonra geriye yapılacak olan dikişler ile son dokunuşları vermek kalır.



En Kolay Oyuncak Bebek Nasıl Yapılır?

● Oyuncak bebek yapımı sanıldığı kadar zor değildir. Üstelik çocuklarınızla birlikte yaparsanız oldukça eğlenceli bir aktivite yerine de geçebilir.

● Siz de hem elinizde olan malzemeleri değerlendirmek hem de güzel bir oyuncak bebek elde etmek isterseniz kumaş parçalarını toplayın.

● Bir araya getirdiğiniz kumaş parçaları ile ilk olarak nasıl bir oyuncak bebek yapacağınıza karar vermeniz gerekir.

● Aynı zamanda da sadece çorap kullanarak da oyuncak bebek yapmak mümkündür. Örgü ve dikiş konusunda fazla bir uğraş istemeyen modeller olarak ifade edilebilir.

● Üstelik sadece kolay dikiş teknikleri ile ortaya güzel oyuncaklar çıkarabilirsiniz.

● En kolay şekilde yapacağınız bez bebekler ile farklı tarz da pek çok oyuncak elde edebilirsiniz.

● Bebeğinizin kafa kısmı için düz bir kumaş seçebilirsiniz. Aynı zamanda saçları içinde iplikler tercih edebilirsiniz. Böylece son derece kolay bir şekilde oyuncak bebeğinizi tasarlayabilirsiniz.