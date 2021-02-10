Dna Modeli Yapımı Ve Malzemeleri: Kağıttan Dna Modeli Nasıl Yapılır?

Bireylerin sıkça merak ettiği kâğıttan DNA modeli yapımı aslında son derece pratik ve kolay bir yolu olmaktadır. Eğer gerekli işlemler ve gerekli bilgi birikimine sahip olunursa DNA modeli yapımı oldukça basit ve kolay olacaktır.



DNA Modeli Yapımı Malzemeleri



Her yaştan bireyin gerekli malzemelerin bir araya getirmeli ile uygun bir DNA modeli yapımı yapma ihtimali vardır. Özellikle bireylerin daha kolay DNA modelini öğrenmesi için nesnel ve elle tutulur bir veriye ihtiyaç vardır. Bu nedenle uygun ve öğretici DNA modeli yapımı için tüm malzemelerin bilinmesi gerekir.

● İlk olarak en önemli malzeme farklı dört renge sahip kâğıtlar olmaktadır.

● İkinci olarak en önemli malzeme DNA modeli yapımı için gerekli tabanın oluşmasında kullanılan ser kartondur.

● Makas

● Dördüncü ve son malzeme ise daha çok anlaşılır olması için farklı renklerde boya kalemleridir



DNA Modeli Yapımı Nasıl Yapılır?



Gerekli alet ve ekipmanlar bir araya getirildikten sonra geri tek kalan DNA modeli yapımı için işlemleri takip etmektir. En doğru ve en yararlı şekilde DNA modeli yapımı için işlem ve basamaklara dikkat edilmesinde fayda vardır. Bunun için aşağıda verilen tüm DNA modeli yapımı basamakları takip edilmelidir.

● İlk basamak DNA modeli yapımı için gerekli olan boya kalemleri ile DNA sarmal yapısını meydana getirmektir.

● İkinci basamak ise her genin karşısında karşıt gen gelecek şekilde dört farklı renk kullanımıdır.

● Üçüncü basamak ise farklı boya kalemleri ve makas yardımı ile anlaşılır olması için bilgilendirici yazıların yazılmasıdır.

● Dördüncü ve son aşama ise tüm malzemeleri dikkatli bir şekilde ve uygun sırada yapıştırma işleminin gerçekleşmesidir. Bu sayede tam anlamda DNA modeli yapımı tamamlanmış olur.