Duyusal oyun: Fizzy bulutları

Şimdiye kadar yaptığımız en güzel ve komik aktivitelerden biri! Hepiniz fizzy bulut hamuru ile oynamaktan ve volkan gibi baloncuğu izlemekten gerçekten keyif alacaksınız .Geçmişte yaptığınız bütün volkanları unutun…

MALZEMELER

📌Gıda boyası

📌1 su bardağı karbonat

📌2 yemek kaşığı yağ

📌 1/2 bardak un

📌Bir küçük kavanoz su

📌Bir küçük kavanoz sirke

YAPILIŞI

Önce kabımıza 2 kaşık zeytinyağı ekliyoruz. Ardından gıda boyasını ekleyerek karıştırıyoruz ve unumuzu yavaşça ekliyoruz. 1 bardak karbonatı ekleyip iyice parmaklarımızla karıştırıp renklere ayırıyoruz. Kavanozdan su damlatıp ıslatıyoruz. En son olarak sirkeyi döküp eğlenmeye başlıyoruz.

İyi eğlenceler!