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    18.06.2020 - 14:02 |

    Duyusal oyun: Gökkuşağı pilavı

    Çocuk Gelişimci Kübra Nur Sezer harika bir duyusal oyunla daha karşımızda! Eğlencenin zirvesini yaşayacağımız saatlerce sürecek bu aktiviteyi denemeye hazır mıyız?

    Duyusal oyun: Gökkuşağı pilavı

    Gökkuşağı pilavı malzemeleri

    Kilitli poşet ya da buzdolabı poşeti
    Pirinç
    Gıda boyası
    Kaşık
    Geniş bir kap
    Plastik yumurta
    Çeşitli oyuncak materyalleri

    Duyusal oyun: Gökkuşağı pilavı

    Yapılışı

    Bir su bardağı pirincimizi kilitli torbaya döküyoruz. İçine 1-2 damla gıda boyasını damlatarak torbanın ağzını kapatıp sallıyoruz.

    İçindeki tüm pirinçler seçtiğimiz renk olunca bir tepsiye boşaltarak kurumasını bekliyoruz. Bu uygulamayı diğer renklerde de uygulayınca oyunumuz hazır hale geliyor.

    Duyusal oyun: Gökkuşağı pilavı

    Tavşan kulağı çekicileri ve yumurtalar gerçekten ince motor becerilerini kullanmaya odaklanıyor. Yumurtalar pirinç ile dolduğunda küçük marakas gibi geliyor. Pirinç tanelerinin parmaklarınızın arasından kaydığını hissetmek ise çok rahatlatıcı.

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