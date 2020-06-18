18.06.2020 - 14:02 |
Duyusal oyun: Gökkuşağı pilavı
Çocuk Gelişimci Kübra Nur Sezer harika bir duyusal oyunla daha karşımızda! Eğlencenin zirvesini yaşayacağımız saatlerce sürecek bu aktiviteyi denemeye hazır mıyız?
Gökkuşağı pilavı malzemeleri
Kilitli poşet ya da buzdolabı poşeti
Pirinç
Gıda boyası
Kaşık
Geniş bir kap
Plastik yumurta
Çeşitli oyuncak materyalleri
Yapılışı
Bir su bardağı pirincimizi kilitli torbaya döküyoruz. İçine 1-2 damla gıda boyasını damlatarak torbanın ağzını kapatıp sallıyoruz.
İçindeki tüm pirinçler seçtiğimiz renk olunca bir tepsiye boşaltarak kurumasını bekliyoruz. Bu uygulamayı diğer renklerde de uygulayınca oyunumuz hazır hale geliyor.
Tavşan kulağı çekicileri ve yumurtalar gerçekten ince motor becerilerini kullanmaya odaklanıyor. Yumurtalar pirinç ile dolduğunda küçük marakas gibi geliyor. Pirinç tanelerinin parmaklarınızın arasından kaydığını hissetmek ise çok rahatlatıcı.