Duyusal oyun: Gökkuşağı pilavı

Gökkuşağı pilavı malzemeleri

Kilitli poşet ya da buzdolabı poşeti

Pirinç

Gıda boyası

Kaşık

Geniş bir kap

Plastik yumurta

Çeşitli oyuncak materyalleri

Yapılışı

Bir su bardağı pirincimizi kilitli torbaya döküyoruz. İçine 1-2 damla gıda boyasını damlatarak torbanın ağzını kapatıp sallıyoruz.

İçindeki tüm pirinçler seçtiğimiz renk olunca bir tepsiye boşaltarak kurumasını bekliyoruz. Bu uygulamayı diğer renklerde de uygulayınca oyunumuz hazır hale geliyor.

Tavşan kulağı çekicileri ve yumurtalar gerçekten ince motor becerilerini kullanmaya odaklanıyor. Yumurtalar pirinç ile dolduğunda küçük marakas gibi geliyor. Pirinç tanelerinin parmaklarınızın arasından kaydığını hissetmek ise çok rahatlatıcı.