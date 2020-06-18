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    18.06.2020 - 16:37 |

    Duyusal oyun: Kırmızı ejderha

    Bir eldivenden ejderha yapmak mı? Çocuk Gelişimci Kübra Nur Sezer evdeki malzemelerle kukla ejderha yapımını anlatıyor!

    Duyusal oyun: Kırmızı ejderha

    Malzemeler

    Bulaşık eldiveni
    2 adet mavi kapak
    Şönil (sarı, kırmızı, turuncu, siyah)
    Küçük pembe ve beyaz karton
    Siyah keçeli kalem
    Makas
    Sarı eva
    Yapıştırıcı silikon tabancası

    Duyusal oyun: Kırmızı ejderha

    Yapılışı

    İlk olarak sarı evamızla köşesinden merdiven şeklinde üçgen, sivri bir sırt şekli oluşturuyoruz.

    Ardından beyaz kartondan kapakları koyup daireler çiziyoruz (gözlerimizi oluşturmak için). Çizdiğimiz daireleri kesip kapakların üzerine yapıştırıyoruz.

    Sıra geldi şönillere! Siyah şönilleri kirpik oluşturmak için aynı boyda üç sağ göz için, üç sol göz için kesip gözlerin arkasına yapıştırıyoruz. Göz kapakları için pembe kartonumuzdan bir daire kesip tam ortadan ikiye bölüp kirpiklerin arkasına yapıştırıyoruz ve artık gözlerimiz hazır.

    Ejderha kuklamızın ateşini yapmak için şönilleri uç uca getirip eldivenimizin avuç içine yapıştırıyoruz. Artık yapılanları yerleştirme vakti sırt kısmına sarı evayı parmakların bittiği kısma da gözleri yapıştırıp soğumasını bekliyoruz.

    Duyusal oyun: Kırmızı ejderha

    İyi eğlenceler

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