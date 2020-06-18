Duyusal oyun: Kırmızı ejderha

Malzemeler

Bulaşık eldiveni

2 adet mavi kapak

Şönil (sarı, kırmızı, turuncu, siyah)

Küçük pembe ve beyaz karton

Siyah keçeli kalem

Makas

Sarı eva

Yapıştırıcı silikon tabancası

Yapılışı

İlk olarak sarı evamızla köşesinden merdiven şeklinde üçgen, sivri bir sırt şekli oluşturuyoruz.

Ardından beyaz kartondan kapakları koyup daireler çiziyoruz (gözlerimizi oluşturmak için). Çizdiğimiz daireleri kesip kapakların üzerine yapıştırıyoruz.

Sıra geldi şönillere! Siyah şönilleri kirpik oluşturmak için aynı boyda üç sağ göz için, üç sol göz için kesip gözlerin arkasına yapıştırıyoruz. Göz kapakları için pembe kartonumuzdan bir daire kesip tam ortadan ikiye bölüp kirpiklerin arkasına yapıştırıyoruz ve artık gözlerimiz hazır.

Ejderha kuklamızın ateşini yapmak için şönilleri uç uca getirip eldivenimizin avuç içine yapıştırıyoruz. Artık yapılanları yerleştirme vakti sırt kısmına sarı evayı parmakların bittiği kısma da gözleri yapıştırıp soğumasını bekliyoruz.

İyi eğlenceler