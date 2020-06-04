04.06.2020 - 17:28 |
Duyusal oyun: Papağan yeşil kuyruk
Çocuk Gelişimci Kübra Nur Sezer'den çocuklar için eğlenceli mi eğlenceli bir aktivite!
MALZEMELER
📌tuvalet kağıdı rulosu
📌pastel boya
📌kırmızı, yeşil ve turuncu karton
📌şönil
📌renkli tüyler
📌delgeç
YAPILIŞI
Önce tuvalet kağıdı rulosunu istediğimiz renkte boyuyoruz. Renkli kartonlardan seçtiğimiz rengi ince şerit halinde kesip, üst kısmını yapıştırıyoruz. Ardından görseldeki gibi gözler ve yanlarına kanat şeklinde tüyleri ekliyoruz. Arka kısmına da bir kuyruk görevinde tüy ekliyoruz Son olarak delgeç yardımıyla alt kısmını delip şönili deliklerden geçirip, kolumuza takıyoruz. Artık evcil bir hayvanımız var!