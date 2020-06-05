05.06.2020 - 10:46 |
Duyusal oyun: Sallanan sandalye
Evde kendimize güzel, dekoratif objeler yapıyor ve boyuyoruz! İşte Çocuk Gelişimci Kübra Nur Sezer'den sallanan sandalye yapımı...
MALZEMELER
📌Bir paket ahşap mandal
📌Boya (guaj, suluboya, akrilik)
📌Yapıştırıcı
YAPILIŞI
Önce mandalları demirlerinden ayırıyoruz. Daha sonra ayakları yapmak için birleştirme yapıyoruz. İki öne, bir arkaya, altına bir mandal ve yanlara bir mandal görseldeki şekilde ilerliyoruz. Yapıştırma işlemi bittikten sonra boyama işlemine geçiyoruz.