Duyusal oyun: Sallanan sandalye

MALZEMELER

📌Bir paket ahşap mandal

📌Boya (guaj, suluboya, akrilik)

📌Yapıştırıcı







YAPILIŞI

Önce mandalları demirlerinden ayırıyoruz. Daha sonra ayakları yapmak için birleştirme yapıyoruz. İki öne, bir arkaya, altına bir mandal ve yanlara bir mandal görseldeki şekilde ilerliyoruz. Yapıştırma işlemi bittikten sonra boyama işlemine geçiyoruz.