07.04.2020 - 17:10 |
Evde puzzle nasıl yapılır? Kağıttan puzzle yapımı
Haydi kendimize puzzle yapalım! İşte ihtiyacın olanlar...
İhtiyacın Olan Malzemeler
Kalın uçlu siyah bir kalem
6 farklı renkte boya kalemi
Bir makas
Bir karton
Yapıştırıcı
İşte bir puzzle! Şimdi bu resme bakarak aynısını çiz. Her bir parçayı resimdeki gibi farklı renklere boya. Sonra çiziminin olduğu kağıdı aynı boyuttaki bir kartona yapıştır. Çizim yerlerinden keserek küçük parçalara ayır ve küçük parçaları karıştır. Puzzle’ı eski haline getirmeye hazır mısın?