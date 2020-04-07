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    07.04.2020 - 17:10 |

    Evde puzzle nasıl yapılır? Kağıttan puzzle yapımı

    Haydi kendimize puzzle yapalım! İşte ihtiyacın olanlar...

    Evde puzzle nasıl yapılır? Kağıttan puzzle yapımı

    İhtiyacın Olan Malzemeler

    Kalın uçlu siyah bir kalem
    6 farklı renkte boya kalemi
    Bir makas
    Bir karton
    Yapıştırıcı

    İşte bir puzzle! Şimdi bu resme bakarak aynısını çiz. Her bir parçayı resimdeki gibi farklı renklere boya. Sonra çiziminin olduğu kağıdı aynı boyuttaki bir kartona yapıştır. Çizim yerlerinden keserek küçük parçalara ayır ve küçük parçaları karıştır. Puzzle’ı eski haline getirmeye hazır mısın?

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