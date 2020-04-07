Evde puzzle nasıl yapılır? Kağıttan puzzle yapımı

İhtiyacın Olan Malzemeler

Kalın uçlu siyah bir kalem

6 farklı renkte boya kalemi

Bir makas

Bir karton

Yapıştırıcı





İşte bir puzzle! Şimdi bu resme bakarak aynısını çiz. Her bir parçayı resimdeki gibi farklı renklere boya. Sonra çiziminin olduğu kağıdı aynı boyuttaki bir kartona yapıştır. Çizim yerlerinden keserek küçük parçalara ayır ve küçük parçaları karıştır. Puzzle’ı eski haline getirmeye hazır mısın?