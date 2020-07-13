Hem oyun hem de spor: Frizbi

Önce frizbi ile başlayalım. Amerika’da ortaya çıkan bu oyun, günümüzde artık bir spor olarak da kabul ediliyormuş. Ortaya çıkışı ise oldukça ilginç. 1800’lü yıllarda Frisbie adlı bir pastaneye sürekli giden üniversiteli gençler pastaneden aldıkları pastaların alt metal tabaklarını birbirlerine atarak eğlenmeye başlamış. Daha sonraki yıllarda bu metal tabaklardan esinlenerek ilk plastik frizbi üretilmiş. Oyun da adını o pastaneden almış.

Frizbiyi oynamak için en az iki kişi gerekiyormuş. Oyunculardan biri firizbiyi diğerine fırlatır, diğeri de düşürmeden yakalamaya çalışırmış. Günümüzde bir spor olarak da oynandığını söylemiştik. Bu oyunu spor olarak oynayacaksan en az 7 kişi gerekiyormuş.

Özel bir sahada oynanan oyunda, sahanın belirli bölgeleri sayı almak için işaretli olurmuş. Sayı kazanmak için frizbiyi rakip takımın sayı alanında yakalamak gerekirmiş. Bu sırada frizbiyi yere düşürmemek ve rakip takım oyuncularına temas etmemek gerekiyormuş.