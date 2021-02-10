Kağıttan Tavşan Yapımı: Kağıttan Origami Tavşan Nasıl Yapılır?



Çocuklar için eğlenceli pek çok oyun bulunmaktadır. Bunlardan birisi de kağıt katlama sanatı olarak bilinen origamidir. Origami yolu ile kağıttan pek çok şey oluşturabilmek mümkündür.



Kağıttan Origami Tavşan Yapımı



Origami kağıt katlama anlamına gelen bir kelime olup 1946 yılında Japonya'da gelişmiştir. Bir parça kağıt ile pek çok şeyin yapılabileceğini gösteren origami çocuklar için eğlenceli bir etkinlik olmaktadır. Origami oldukça çeşitlidir. Bunlardan birisi de kağıttan tavşan yapımı olmaktadır.



Origami çocuklar için pek çok yönden faydalı bir etkinliktir. Özellikle dikkat toparlayan bu sanat çocuklara sabırlı olmayı da öğretmektedir. İlk olarak el göz koordinasyonunu geliştirir ve düz bir kağıttan üç boyutlu nesneler oluşturmak için düşünsel ve görsel hafızayı güçlendirir.



Hem görsel, hem sosyal hem de matematik yönlerini geliştiren origami etkinliğini sizlerde çocuklar ile birlikte evlerinizde yapabilirsiniz. Origami yöntemi ile tavşan yapabilmek için bazı malzemeler ile birlikte birkaç adım takip edilmelidir.



Kağıttan Tavşan Yapımı Malzemeleri



Kağıttan tavşan yapabilmek için gerekli tek bir malzeme gerekir. Evlerde renkli kağıtlar var ise mutlaka kare haline getirilmelidir. Renkli kağıtları olmayanlar düz beyaz kağıtlar ile de tavşan yapabilirler. Kağıttan tavşan yapabilmek için gerekli malzemeler şunlardır:



- Kare şeklinde istenilen renk kağıt

- Makas

- Tavşanı süslemek için istenilen malzemeler



Kağıttan Origami Tavşan Nasıl Yapılır?



Kağıttan origami tavşan yapabilmek için kağıdın kare şeklinde olması gerekmektedir. Kağıttan origami tavşan şu şekilde yapılır:



- A4 boyutunda olan kağıt kare şeklinde kesilmelidir.

- Daha sonra kağıt ikiye katlanmalıdır.

- İkiye katladıktan sonra alt kısım biraz yukarı kıvrılmalıdır.

- Ardından iki kenarı yukarı kıvırmak gerekir.

- Oluşan şekil sonrasında aşağıdaki uç kısmın biraz yukarı kıvrılması gerekir.

- Son olarak kağıt ters çevrilmelidir.

- Origami tavşan bu şekilde hazır olacaktır. Hazır olduktan sonra gerekli süslemeleri üzerine yapabilirsiniz.