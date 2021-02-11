Kumbara Yapımı: Evde En Kolay Para Kumbarası Nasıl Yapılır?



Kumbaralar, çok farklı şekillerde olabilen özellikle bozuk para biriktirmek için kullanılan ürünlerdir. Çocukların da en sevdiği parçalar arasında yer alan kumbaralar her boyutta, şekilde ve renkte olabilirler.



1- Kavanozdan Kumara Yapımı



Evinizde bulunan her türlü malzeme ile hoş görünümlü ve estetik kumbaralar yapabilirsiniz. Hem kolay hem de eğlenceli bir kumbara yapımı arıyorsanız evinizdeki eski kavanozları kumbaraya dönüştürmeyi deneyebilirsiniz.



Malzemeler:

Eski ve kullanılmayan bir kavanoz

Kavanoz kapağı

Falçata

Akrilik boya

Sünger veya fırça

Parlatıcı

Yapım Aşamaları:



1- Eski ve kullanılmayan kavanozunuzu alıp iyice temizleyin ve kurulayın.

2- Falçata yardımıyla kavanoz kapağının ortasına para geçecek kadar bir delik açın.

3- İstediğiniz renkte boyanızı sünger veya fırça yardımıyla kapağın üzerine uygulayın. Aynı işlemi kavanoz için de gerçekleştirin.

4- Kapak ve kavanoz kuruduktan sonra üzerine vernik veya parlatıcı oje uygulayın ve tekrar kurumaya bırakın.

5- Son olarak çeşitli renkte karton ve renkli kağıt parçaları, ipler keserek kumbaranın üzerini süsleyebilirsiniz.



2- Pet Şişeden Kumbara Yapımı



Evde en kolay kumbara yapım yöntemleri arasında bir diğeri de eski pet şişeleri kullanmaktır.



Malzemeler:

Pet şişe

Falçata

Renkli kağıt

Yapıştırıcı

Boya

İsteğe bağlı kırtasiye malzemeleri

Yapım Aşamaları:



1- Evinizde bulunan eski bir pet şişeyi temizleyin ve kurumaya bırakın.

2- Şişe kapağını falçata yardımıyla bozuk para geçecek kadar ortadan kesin.

3- Şişe kapağını sulu boya, akrilik boya gibi istediğiniz renkte evdeki boyalarınızla boyayın.

4- Pet şişenin etrafını dilediğiniz renkte kartonlarla süsleyin. Kartonu şişenin etrafında döndürerek yapıştırıcı yardımıyla yapıştırın.

5-Dilerseniz üst üste farklı renkte kartonlar kullanarak şişe üzerinde hayvan yüzleri ve şekiller elde edebilirsiniz.