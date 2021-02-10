Kurbağa Yapımı: Kağıt İle Zıplayan Kurbağa Nasıl Yapılır?



Kağıttan yapılan kurbağa çok eğlencelidir. Bunun sebebi ise kağıttan zıplayan kurbağanın çok gerçeğine benzemesidir. Basit bir şekilde çocuklar bile yapabilmektedir. Kağıt katlama sanatını sevenler ve buna vakit harcayanlar için çok iyi bir aktivitedir. Üstelik maliyeti de yok denecek kadar azdır.



Kağıttan Kurbağa Nasıl Yapılır?



Kağıttan kurbağa yapımı için gerekli malzemeler:

● Fon kartonu

● makas

● yapıştırıcı

● göz için oyuncak göz

● renkli el işi kağıtları

Yapımı



1- Fon kartonu kurbağanın kafası şeklinde kesilir. Genelde yeşil renk kullanılan fon kartonu olur. Büyük bir kafa kesilmelidir. Kalıp kullanmak yardımcı olabilir. Fakat kalıpsız da kesilmesi mümkündür.

2- Daha sonra kurbağanın gövdesi için yaklaşık on santimetre uzunluğuna karton kesilir. Karton silindir şekline getirilerek uçlarından yapıştırılır.

3- Daha sonra kafasına kurbağanın ağzı çizilir. Ağız çiziminin üstüne el işi kağıdı ile uygun kağıt yapıştırılır.

4- Gözler çizilir. Çizimlerin üzerine istenilen renklerde el işi kağıdı kesilir. Bundan sonra da üzerine takma göz yapıştırılır.

5- Kurbağanın burnunu siyah bir tahta kalemi ile çizilir. Eğer siyah tahta kalemi yok ise normal bir kurşun kalem ile de çizilebilir. Daha sonra fon kartonu ile burnu yapılır ve yapıştırılır.

6- Kol ve bacaklar için üçgen parçalar kesilir. Daha sonra vücudu için büyük bir parça kesilir.

7- Kurbağanın zıplaması için vücut ve kollar ve bacaklar birbirine ilk önce yapıştırılır.

8- Ardından da kollar bacaklar ve vücut kısmı kafaya yapıştırılır. Zımbalamak da bu iş için uygun olacaktır. Artık zıplayan ev yapımı kurbağa hazır oldu.

Çocukların el gelişimine katkı sağlar. Bu bakımdan yapımı oldukça kolaydır. Zıplayan kurbağa bir oyuncak olarak kullanılabilir. Oyuncak dışında güzel bir süs olarak da kullanılabilir. Basit ve ucuz fiyatı ile herkese hitap eder.