Marakas Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Pet Şişeden Makaras Nasıl Yapılır?



Marakas, sallandığında ses çıkaran, genellikle eğlenmek için yapılan bir oyuncaktır diyebiliriz. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek adına evde marakas yapabilirsiniz.



Marakas İçin Gerekli Malzemeler



Marakas oldukça basit, evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerden yapılmaktadır. Marakas yapımı için ihtiyacınız olan;

● 2 adet su şişesi

● Makas

● Tuvalet kağıdı rulosu

● Parça kumaş

● İsteğe bağlı süslemeler

● Pirinç (Mercimek, Bulgur gibi ses çıkarabilecek diğer şeyler)

● Bant

● Uhu



Marakas Yapım Aşamaları

● İlk olarak pet şişenin üst bölümünden 8 cm kadar kesin. Daha sonra alt bölümünü de aynı şekilde 5 cm kadar kesin. Alt ve üst parçaların birbiriyle birleşmesi gerekmektedir.

● İki şişe içinde aynı şeyi yaptıktan sonra, alt ve üst parçaları birbirinin içerisine geçirin ve bant yardımı ile ayrılmamasını sağlayın. Birleştirme işlemini yaparken şişelerin şeklini bozmamak için; uhu ya da sıcak silikon kullanmaktan kaçınmalısınız.

● Tuvalet kağıdı rulosunu diklemesine kestikten sonra, şişenin ağız kısmına girecek şekilde yeniden rulo haline getirin. Parçayı sabitlemek için bant kullanabilirsiniz.

● Şişe içerisine atacağınız malzemenin rulo içerisinden dökülmemesi ve rahat kavrayabilmek adına, rulonun içerisini bez, pamuk, kağıt ya da kağıt havlu ile doldurun. Daha sonra çevresini ve uç kısımlarını iyice bantlayın ve sağlamlaştırın.

● Pet şişelerden yaptığınız bölümleri parça kumaşla kaplayın. Kaplama işlemini yaparken, şişeleri kaplayacak kadar geniş bir yuvarlak kumaş parçası kesin. Şişeyi parçanın tam ortasına gelecek şekilde odaklayıp, çevresinden geçirerek ağız kısmında, ağız açık kalacak şekilde kumaşı toparlayın. Burayı dikebilir ya da yine bant yardımıyla tutturabilirsiniz.



● Süsleme işlemlerini yaparken sıcak silikondan kaçının. Şişenin eğilip bükülmesine neden olacaktır. Uhu kullanarak kumaş üzerine seçtiğiniz süslemeleri yapıştırabilirsiniz.



● Süsleme tamamlandıktan sonra sıra şişenin içini ses çıkarması için doldurmaya geldi. Pirinç, bulgur, mercimek gibi seçmiş olduğunuz malzemeden bir yemek kaşığı kadar içerisine doldurun. Bunu yaparken kağıdı huni şekline getirip, daha kolay doldurma işlemi yapabilirsiniz.



● Doldurduğunuz tuvalet kağıdı rulosunu aynı ya da farklı kumaşla sarın ve yapıştırın. Daha sonra şişenin kapağından girecek şekilde ağız kısmını uhu yardımıyla tutturun.

Kumaş süslemesi yapmak istemiyorsanız, kumaş boyası ya da akrilik boya kullanarak da renklendirme işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca süsleme işlemlerini tamamen çocuklarınıza bırakarak yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlayabilirsiniz. Ev yapımı marakaslarınızla müziğin eğlencesini evinize taşıyabilirsiniz.