Örgü Bebek Yapımı Ve Malzemeleri: Örgüden Bebek Nasıl Yapılır?



Evde elinizde bulunan malzemeleri kullanarak hem kağıt bebek hem de örgüden bebek yapabilirsiniz. Üstelik fazladan bir malzeme almanıza da gerek kalmadan çocuğunuz için farklı ve güzel oyuncaklar üretebilirsiniz. Hem de vakit geçirmek için kağıt bebek yapımı ve örgüden bebek yapımı oldukça keyifli birer etkinlik olma özelliğine de sahiptir.



Kağıt Bebek Yapımı ve Malzemeleri Nelerdir?



Kağıt herkesin evinde bulunmakta olan bir malzemedir. Aynı zamanda çocuklarla birlikte yapabileceğiniz eğlenceli bir etkinlik sonucunda oynayacağınız birbirinden keyifli bebekler elde etmiş olursunuz. Üstelik fazla bir malzemeye de ihtiyaç duymadan pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir oyuncak olma özelliğine sahiptir. Her türlü kağıt malzemeyi kullanarak çeşitli oyuncak bebekleri yapmanız mümkündür.



Kağıt bebek yapımı için gerekli olan malzemeler;

İnce paket lastiği,

Bebeğin kafasını çizmek için plastik bir şişe kapağı,

Yapıştırıcı,

Makas,

Yapışkan gözler,

Saçlar için sarı ve siyah renkli kağıt,

Bebeklerin elleri ve ayakları için renkli kağıt,

Yüzündeki ifadeleri çizmek için kalem

Kağıt bebek yapımı;

Renkli olan kağıtları yelpaze şeklinde katlayarak kenarlarına yapıştırıcı sürerek tekrar katlayınız.

Alt kısmı için de daha küçük bir parçayı aynı şekilde keserek katlayın.

Örgüden Bebek Nasıl Yapılır?



Eski zamanlardan beri çocuklar için en fazla yapılmakta olan bebek çeşitlerinden birisi de örgü bebeklerdir. Günümüzde amigurimi ismi ile bilinen örgü bebekler çocuklar tarafından oldukça fazla ilgi görmektedir.



Üstelik örgü bebek yapımı için ihtiyacınız olan sadece tığ ile örgü örmeyi bilmek. Sonrasında kolaylıkla istediğiniz model ve çeşitlilikte örgü bebekler yapabilirsiniz. Örgüden bebek yapmak için tığlara ve renkli iplere ihtiyacınız olacaktır. Sonrasında verilen tariflere uygun olarak bebeğinizi örebilirsiniz. Sonrasında ise oynamak için hazır olacaktır.