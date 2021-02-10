Oyun Çadırı Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Oyun Çadırı Nasıl Yapılır?



Oyun çadırı için malzemelerin birleştirilmesi aşamalı olmalı ve sağlam bir şekilde birleştirilmesi gerekmektedir.



Örtü İle Oyun Çadırı Nasıl Yapılır?

● Büyük bir örtü ile oyun çadırı yapmak için orta kısma koyulması gereken bir çubuk bulunmalıdır.

● Oyun çadırları yıkılması zor olan ve hareket konforu olan şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

● Örtüyle yapılmasının avantajı ise hem ışık alabilmesi hem de daha rahat bir alan oluşturmasıdır.

● Oyunlar sırasında tasarımın sorun oluşturmaması için yapılmadan önce düşünülmelidir.

● Çocukların sayısına ve büyüklüğüne bağlı olarak boyutlar oluşturulmalıdır.

● Örtü, ipler ile birleştirilerek çadır formunu alacaktır. Son olarak ise çadırın orta kısmına çubuk yerleştirilebilir.



Oyun Çadırı Yapımı Malzemeleri

● Oyun çadırı yaparken iç kısmının olabildiğince boş olması sağlanmalıdır.

● İpler yardımı ile örtüye çadır şekli verilmesi gerekiyor.

● Bunun için uzun bir ip olmalıdır.

● Gerekli büyüklükte bir örtü gerekmektedir.

● Örtünün şekillendirilmesi için köşelerinden ipler ile tutturulması gerekmektedir.

● Bunun için üst noktasından ve köşelerden tutturulmalıdır.

● Oyun çadırının kapısı olacak açıklık için küçük bir kısım bırakılmalıdır.



Oyun Çadırı Yapımı Nasıl Yapılır?

● Oyun çadırı için gerekli olan ürünler, geniş bir örtü ve uzun bir ipin olmasıdır.

● Üst tarafından tutturulacak bir yerin olmaması halinde orta kısma uzun bir çubuğun koyulması gerekmektedir.

● İpler örtünün köşe kısımlarına ve odanın içinde olan kısımlara paralel olarak bağlanmalıdır.

● Ardından üst tarafından bir yere tutturulması gerekmektedir.

● Evde oyun çadırı yapımı için gereken örtü üzerinde bir kapı kısmının belirlenmesi ve açılması gerekir.

● Çadırın iç kısmının ışık olması için lambanın alt tarafında olması ideal olacaktır.

● Çadırın iç kısmına küçük ışıklar koyulabilir. Bu sayede daha güzel bir görünüm sağlanmış olacaktır.

● Oyun çadırı yapımında son aşama ise daha rahat olunması için alt kısmına yastıkların dizilmesidir.