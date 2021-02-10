Oyun Çadırı Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Oyun Çadırı Nasıl Yapılır?
Çocuklar için kullanışlı bir oyun çadırı yapımı için gerekli olan malzemeler, her evde bulunmaktadır. Evde oyun çadırı yapımında kullanılan ürünler, özenle seçilmelidir. Çünkü çocukların zarar görmemesi için kesici ya da zarar verici olmamalıdır. Oyun çadırı için gerekli olan büyüklüğe bağlı olarak örtü ya da pranga seçilmelidir. Oyun çadırı nasıl yapılmaktadır? İşte, merak edilenleri sizler için derledik.
Oyun çadırı için malzemelerin birleştirilmesi aşamalı olmalı ve sağlam bir şekilde birleştirilmesi gerekmektedir.
Örtü İle Oyun Çadırı Nasıl Yapılır?
● Büyük bir örtü ile oyun çadırı yapmak için orta kısma koyulması gereken bir çubuk bulunmalıdır.
● Oyun çadırları yıkılması zor olan ve hareket konforu olan şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
● Örtüyle yapılmasının avantajı ise hem ışık alabilmesi hem de daha rahat bir alan oluşturmasıdır.
● Oyunlar sırasında tasarımın sorun oluşturmaması için yapılmadan önce düşünülmelidir.
● Çocukların sayısına ve büyüklüğüne bağlı olarak boyutlar oluşturulmalıdır.
● Örtü, ipler ile birleştirilerek çadır formunu alacaktır. Son olarak ise çadırın orta kısmına çubuk yerleştirilebilir.
Oyun Çadırı Yapımı Malzemeleri
● Oyun çadırı yaparken iç kısmının olabildiğince boş olması sağlanmalıdır.
● İpler yardımı ile örtüye çadır şekli verilmesi gerekiyor.
● Bunun için uzun bir ip olmalıdır.
● Gerekli büyüklükte bir örtü gerekmektedir.
● Örtünün şekillendirilmesi için köşelerinden ipler ile tutturulması gerekmektedir.
● Bunun için üst noktasından ve köşelerden tutturulmalıdır.
● Oyun çadırının kapısı olacak açıklık için küçük bir kısım bırakılmalıdır.
Oyun Çadırı Yapımı Nasıl Yapılır?
● Oyun çadırı için gerekli olan ürünler, geniş bir örtü ve uzun bir ipin olmasıdır.
● Üst tarafından tutturulacak bir yerin olmaması halinde orta kısma uzun bir çubuğun koyulması gerekmektedir.
● İpler örtünün köşe kısımlarına ve odanın içinde olan kısımlara paralel olarak bağlanmalıdır.
● Ardından üst tarafından bir yere tutturulması gerekmektedir.
● Evde oyun çadırı yapımı için gereken örtü üzerinde bir kapı kısmının belirlenmesi ve açılması gerekir.
● Çadırın iç kısmının ışık olması için lambanın alt tarafında olması ideal olacaktır.
● Çadırın iç kısmına küçük ışıklar koyulabilir. Bu sayede daha güzel bir görünüm sağlanmış olacaktır.
● Oyun çadırı yapımında son aşama ise daha rahat olunması için alt kısmına yastıkların dizilmesidir.