Papağan yeşil kuyruk

MALZEMELER

📌tuvalet kağıdı rulosu

📌pastel boya

📌kırmızı, yeşil ve turuncu karton

📌şönil

📌renkli tüyler

📌delgeç

YAPILIŞI



Önce tuvalet kağıdı rulosunu istediğimiz renkte boyuyoruz. Renkli kartonlardan seçtiğimiz rengi ince şerit halinde kesip, üst kısmını yapıştırıyoruz. Ardından görseldeki gibi gözler ve yanlarına kanat şeklinde tüyleri ekliyoruz. Arka kısmına da bir kuyruk görevinde tüy ekliyoruz Son olarak delgeç yardımıyla alt kısmını delip şönili deliklerden geçirip, kolumuza takıyoruz. Artık evcil bir hayvanımız var!