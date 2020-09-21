Patates baskısı nasıl yapılır?

Aktivitemizin adın patates baskısı. Önce bir patates bulmalısın. Bir büyüğünün yardımıyla önce onu soymalı sonra da ortadan ikiye bölmelisin.

İkiye ayrılmış patateslerden birinin düz olan yüzeyine keçeli kalemle önce bir şekil çizmeli sonra da şeklin dışındaki alanı maket bıçağıyla oymalısın. Bu aktivite esnasında yine bir büyüğünden yardım almalısın.

Ortaya çizdiğin şekil kabarık şekilde kaldı değil mi? Şimdi onu sulu boyanla istediğin renge boyayabilir ve resim kağıdına bastırabilirsin. Şeklin çok güzel oldu değil mi? Bu şekilleri istediğin kadar çoğaltabilir, daha büyük veya küçük çizimler yaparak resmine hareket katabilirsin.