Pinyata Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kolay Pinyata Nasıl Yapılır?

Eğer çocuğunuzun doğum günü için güzel bir pinyata modeli arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hazır modeller pek istediğim gibi değil diyorsanız sizin için verilmiş olan pinyata modelini kolaylıkla evinizde yapmayı deneyebilirsiniz.



Kartondan Pinyata Malzemeleri



1- Büyük boy bir karton kutu,

2- Farklı renklere sahip 15-20 adet kadar krapon kağıdı,

3- Koli bandı,

4- İyi kesen bir makas,

5- Bir kalem,

6- Bir adet Cetvel,

7- Silikon tabancası



Evde Kartondan Pinyata Nasıl Yapılır?



1- İlk olarak pinyata yapımında kullanılacak olan karton bir makas yardımıyla yanlardan kesilip düz bir şekle getirilir.

2- Pinyata olarak uygulanmak istenen pinyata modeli kartonun üzerine çizilir. Çizeceğiniz model 1 sayısı da olabilir, 2 sayısı da ya da başka bir model olabilir.

3- Dilerseniz bir cetvel yardımıyla 1 veya çizmek istediğini herhangi bir modeli karton üzerine çizerek bir model oluşturabilirsiniz.

4- Çizdiğiniz rakamın kenarlarını keserek 1 rakamı veya istediğiniz başka herhangi bir rakamı ortaya çakara bilirsiniz. Oluşturulan rakam aynı zamanda şablon olarak da kullanılacaktır.

5- Şablon hazır hale getirildikten sonra kartonun üzerine konularak kenarlarından kesilir ve aynı rakamdan bir tane daha hazırlanır.

6- İki adet şablonun arasındaki mesafe 15 cm olacak şekilde hazırlanır.

7- Hazırlık aşaması tamamlanan şablonların birbirine tutturulabilmesi için 15'er cm'lik aralar ile hazırlanmış olan parçalar koli bandı ile yapıştırılır.

8- Birbirine tutturulan parçalarla 3 boyutlu bir model elde edilir.

9- Modelin tamamlanmasının ardından krapon kağıtları çift kat yapılarak şerit şeklinde kesilip hazırlanır.

10- Şerit şeklinde kesilen krapon kağıtları bir silikon tabancası yardımıyla hazır durumdaki pinyata modeline yapıştırılarak sabitlenir.

11- İşlemin tamamlanmasıyla birlikte oluşturmak istediğiniz 1 veya dilediğiniz rakam veya model çıkmış olacaktır.

12- Dilerseniz hazırlık aşaması tamamlanan pinyatanın içine şeker, çikolata gibi şeyler koyabilirsiniz.