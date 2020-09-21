Sulu boya etkinliği

İhtiyacın olan malzemeler

Kurşun kalem

Bir adet sulu boya seti

Farklı kalınlıklarda sulu boya fırçaları

Yeteneğin

Şimdi aşağıdaki çizime bakarak aynısını çizmeye çalışmanı istiyoruz. Sonra da çizdiklerini boyayacaksın. Renkleri ve desenleri istediğin gibi değiştirebilir ya da birebir aynısını çizebilirsin. Sonra, bu çalışmanı duvarına asarak büyüklerine gösterebilirsin.