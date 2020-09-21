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    HaberlerAktivite Haberleri Sulu boya etkinliği
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    21.09.2020 - 16:50 |

    Sulu boya etkinliği

    Hazır mısın? Çok renkli ve deseni bol bir etkinliğe giriş yapacaksın birazdan. Önce malzemelerini hazırla, sonra da eğlenmeye başla.

    Sulu boya etkinliği

    İhtiyacın olan malzemeler

    Kurşun kalem

    Bir adet sulu boya seti

    Farklı kalınlıklarda sulu boya fırçaları

    Yeteneğin

     

    Şimdi aşağıdaki çizime bakarak aynısını çizmeye çalışmanı istiyoruz. Sonra da çizdiklerini boyayacaksın. Renkleri ve desenleri istediğin gibi değiştirebilir ya da birebir aynısını çizebilirsin. Sonra, bu çalışmanı duvarına asarak büyüklerine gösterebilirsin.

    Sulu boya etkinliği

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