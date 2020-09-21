21.09.2020 - 16:50 |
Sulu boya etkinliği
Hazır mısın? Çok renkli ve deseni bol bir etkinliğe giriş yapacaksın birazdan. Önce malzemelerini hazırla, sonra da eğlenmeye başla.
İhtiyacın olan malzemeler
Kurşun kalem
Bir adet sulu boya seti
Farklı kalınlıklarda sulu boya fırçaları
Yeteneğin
Şimdi aşağıdaki çizime bakarak aynısını çizmeye çalışmanı istiyoruz. Sonra da çizdiklerini boyayacaksın. Renkleri ve desenleri istediğin gibi değiştirebilir ya da birebir aynısını çizebilirsin. Sonra, bu çalışmanı duvarına asarak büyüklerine gösterebilirsin.