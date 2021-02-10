Tahta Kaşıktan Kukla Yapımı: Kaşıklar İle Kukla Nasıl Yapılır?



Tahta kaşıkları amacından farklı olarak kukla yapmak için kullanmak oldukça eğlenceli bir aktivite şeklidir. Yapılan kuklaları kendi hayal gücünüze göre çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Tahta kaşıkları kullanarak kukla yapmak için sanıldığı kadar fazla malzemeye de ihtiyaç duyulmamaktadır. Siz de evinizde bulunan malzemeleri kullanarak kaşıktan kukla yapabilirsiniz.



Tahta Kaşıktan Kukla Yapımı



Tahta kaşıkların gelebileceği en eğlenceli hallerden birisi de kukla yapımıdır. Tahta kaşıkları kullanarak yapacağınız kuklalar çocuklar için hem farklı bir oyuncak hem de keyifli bir etkinlik olacaktır. Üstelik yapılması en kolay oyuncaklar arasında yer almaktadır.



Herkes evinde kolaylıkla tahta kaşıklardan bir kukla yapabilir. Hem de fazla bir malzemeye gerek olmadan oldukça kullanışlı bir oyuncak elde edebilirsiniz. Tahta kaşık kullanarak kukla yapmanın en güzel taraflarından birisi çok az malzeme gerekmesi, bir diğeri ise keyifli bir yapımının olmasıdır.



Kaşıklar ile Kukla Nasıl Yapılır?



Tahta kaşıkları kullanarak kukla yapmak için gerekli olan malzemeler hemen hemen her evde bulunur. Bu sayede de yapmak isteyen kişiler kolaylıkla kaşıkları kullanarak kukla yapabilir. Tahta kaşıklardan kukla yapmak için ilk olarak temel malzeme olan tahta kaşık bulunması gerekmektedir. Sonrasında bebeğin gözlerini, ağzını ve yanaklarını çizmek için bir kalem gerekmektedir. Saçlarını yapmak için ise renkli iplere ihtiyacınız olacaktır. Son olarak ise kuklanız için bir kıyafet tasarlamanız gerekmektedir.



Tahta kaşıkların ilk olarak arka tarafını çeviriniz ve dışarıya doğru çıkıntılı olan tarafına kuklanızın yüzünü çiziniz. Sonrasında iplerden hazırladığınız saçları kaşığın uç kısımlarına yapıştırınız. Son olarak evde bulunan fazla kumaşlardan oluşturduğunuz kıyafetleri de kuklaya giydiriniz. Artık kukla oynamak için hazır demektir.