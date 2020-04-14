Yetenek testi: Meyve yerleştirme oyunu ile doğru yerleri bul

1. Önce boş bir sayfa hazırla.

2. Boya kalemlerini masaya koy.

3. Aşağıdaki sayfanın aynısını kağıda çiz.

4. Sana ilham vermesi için resimdeki meyve ve sebzeleri annenden izin alarak dolaptan al ve masaya diz.

ŞİMDİ DE BULMACAYI ÇÖZ VE DUVARINA YAPIŞTIR. ESERİNİN ALTINA İMZANI ATMAYI DA UNUTMA!

“Eğlenceye devam!” diyorsan bu aktivite ve çok daha fazlasını Milliyet Çocuk dergimizde bulabilirsin.