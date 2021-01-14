Bakterilerin bazıları sağlıklı hücrelerimize yapışır ve onları kullanarak çoğalır. Böylece sağlıklı hücrelerimiz zarar görür. Bu hücreler çoğaldıkça ve zarar gördükçe de hastalanırız. Aşı ise bu bakterili hücrelere hücum ederek yok etmeye yarayan bir tedavi yöntemiymiş.

Aşı vücudumuzu hastalıklardan nasıl korur?

Aşılar hastalık yapan bakteriler ile üretilirmiş. Evet, yanlış duymadın! Aşı aslında bakteri içeriyormuş. Aşı olduğumuz zaman vücuda giren bakteriler ile bağışıklık sistemimiz uyarılır ve vücudumuzdaki antikorların antijeni tanıması sağlanırmış. Aşının içindeki bu antijen çok güçlü değilmiş ve hastalık yapmazmış ama vücudun o mikrobu tanımasına yardımcı olur ve bir daha vücuda girdiğinde daha hızlı antikor üretilmesini sağlarmış. Yani aşı vücudumuzun bağışıklık kazanmasına yardımcı olurmuş. Farklı hastalıklar için farklı aşılar olduğunu da ekleyelim.