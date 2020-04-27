Astronot olmak için neler yapmalıyız? Nasıl astronot olunur?

Aklına hemen “Astronot olsam nerede çalışacağım?” gibi bir soru gelebilir. Merak etme dünyanın en ünlü uzay bilimleri merkezi NASA dünyanın farklı ülkelerinden astronot görüşmeleri yapıyor ve işe alıyormuş. Sen yeter ki iste!

NASA yani Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi dışında Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı, Japonya Uzay Ajansı gibi farklı kuruluşlar da var. Tabii ki hepsinin şartları farklı olabilir. Biz sana genel şartları anlatacağız.





Astronot olmak için gereken temel şartlar

Astronot olmak için ilk adım, bilim insanı olmakmış. Üniversiteye kadar başarılı bir öğrenci olup bilim insanı olmak için uygun bir üniversite kazanmalısın. Mühendislik, biyoloji, matematik bölümleri gibi dallar özellikle işine yarayabilir.

NASA’da hayvan bilimleri ve mikrobiyoloji gibi bölümleri bitiren astronotlar da varmış. Astronotların çoğunun yüksek lisans eğitimi aldığını da bilmelisin.

Okulu bitirmek yetmez! Matematik ve bilgisayar teknolojileri konusunda çok bilgili olmasın. Çünkü koskoca bir uzay mekiği dünyadan kilometrelerce uzakta senin sorumluluğunda olacak. Bu mekiğin idaresi, gidip geri dönmesi oldukça zor ve bilgi gerektiren işler.

İstediğin şeye ve kendine inanmak en önemlisi aslında. Astronot olmayı kafaya koyarsan olmaman için hiçbir neden yok.

Bir de fiziksel özellikler var. Aslında bu, uzaydaki görevine göre değişiyor. Genel olarak gözlerinin çok iyi görmesi, boyunun 1.60 ile 1.90 arasında olması sayılabilir.

İngilizce ve Rusça gibi dilleri çok iyi bilmen gerekiyormuş.

Başvurunu yaptıktan sonra psikolojik ve fiziksel testleri de geçmen lazımmış.

Kabul edildikten sonra belirli bir süre eğitim alman ve kendini sürekli geliştirmen lazımmış.

Bizden sana öneri!

Uzay merkezleri hakkında bilgi edin ve uzay hakkında araştırmalar yap. Bu seçim aşamasında işine yarayabilir.

Her konu hakkında bilgili ol. Kendini geliştir, meraklı ol.

En az iki yabancı dili çok iyi öğren. Daha fazla olursa daha da güzel olur.

ZAMANI GELDİĞİNDE BAŞVURULAR BURAYA!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi Başvuru

https://www.nasa.gov/astronauts

Avrupa Uzay Ajansı Başvuru

http://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/European_Astronaut_Selection