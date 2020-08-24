Ay tutulması nasıl oluşur?

Ay, belirli zamanlarda Dünya’nın gölgesi altına girer ve Güneş’ten gelen ışığı kaybedermiş. Bu olaya da Ay Tutulması adı verilirmiş. Güneşin ışınlarından mahrum kalan Ay, Dünya’nın gölgesinde kalınca gerçekleşen bu olay genelde yılda iki kere yaşanırmış.

Dünya yüzölçümü olarak Ay’dan büyük olduğu için Dünya’nın gölgesi Ay’ın tamamını kapatırmış. Yaklaşık bir saat kadar sürebilen bu tutulmalarda Ay’da sıcaklıklar hızla düşermiş.